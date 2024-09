Deni Kožul niza zmage v Pekingu

Če je bila zmaga proti Romunu, sicer prvemu nosilcu kvalifikacij, tesna, pa tokrat Deni Kožul ni izgubil niza, dvoboj je dobil s 3:0 (10, 5, 8). S tem se je prebil na prag glavnega turnirja, zadnji korak pa bo izredno zahteven.

Njegov naslednji tekmec bo zmagovalec obračuna med Avstrijcem Andreasom Levenkom in Kitajcem Chen Yuanyujem. Slednji sodi med mlajšo garnituro kitajskih igralcev, star je namreč šele 19 let in še ni dobil veliko možnosti za nastope na mednarodnih turnirjih, zato njegova uvrstitev na kakovostni lestvici, 132. mesto, ni realna.

Drugi slovenski predstavnik v Pekingu, 15. igralec sveta Darko Jorgić, je bil na glavni turnir uvrščen neposredno, v prvem krogu pa bo njegov tekmec Nemec Steffen Mengel. V primeru zmage pa tudi njega čaka mlajši Kitajec, 106. igralec sveta Xu Yingbin.