Grošelj prvi Slovenec na Messnerjevem seznamu Rock & Ice Stars

Sloviti alpinist Reinhold Messner je leta 2006 ob odprtju svojega največjega gorniškega muzeja Firmian v Bolzanu pri vhodu dal na steno vgravirati imena svetovno znanih alpinistov in ga poimenoval Rock & Ice Stars. Kot prvi med Slovenci je na seznamu trideseterice plezalcev zdaj tudi Viki Grošelj.

Messner si je za uvrstitev na seznam, ki zajema razvoj tradicionalnega alpinizma od leta 1930 do danes, zamislil tri pogoje. Alpinist, ki ga izbere, mora soglašati, da bo njegovo ime na seznamu, imeti mora najmanj 70 let in moral je biti med najboljšimi alpinisti svojega časa v svetovnem merilu.

Poleg tega mora imeti svojstveno filozofijo alpinizma, ali pa mora biti avtor več knjig, filmov ali inovacij na tehničnem, medicinskem področju ter biti zavezan humanitarnemu delu.

V 17 letih je pogoje za uvrstitev na seznam izpolnilo 30 plezalcev iz devetih držav. Messner kot pobudnik izbora sebe ni umestil na seznam, ki bo ostal odprt in ga bo dopolnjeval.

Grošelj to doživlja

Ob uvrstitvi na seznam je Grošelj, Slovenec z največ preplezanimi osemtisočaki in prvi Slovenec, ki se je povzpel na vse najvišje vrhove celin, v Firmianu povedal, da je izjemno počaščen zaradi uvrstitve v tako ugledno družbo.

"Umestitev na seznam doživljam tudi kot poklon in priznanje slovenskemu alpinizmu, skozi katerega sem se oblikoval," je dejal Grošelj in v šali dodal: "Po dolgem času je lepo biti spet najmlajši v neki ekipi."

