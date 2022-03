Grd padec Američanke, čustven nastop Ukrajinca #video

Svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju v Montpellieru v Franciji je poleg dejstva, da je minilo brez prisotnosti ruskih in beloruskih drsalcev, in izjemno čustvenega nastopa Ukrajinca Ivana Shmuratke, ki je spravil dvorano na noge in v jok, zaznamoval tudi grd padec ameriške drsalke Ashley Cain-Gribble.

Foto: Guliverimage

Foto: Guliverimage

Sanje o visoki uvrstitvi ameriškega para Ashley Cain-Gribble in Timothyja LeDuca, ki sta aktualna državna prvaka med športnimi pari, so se razblinile v prostem programu, ko je Ashley trikrat padla in z glavo udarila ob led, nato pa so jo na nosilih odnesli z ledu in odpeljali v bolnišnico na preiskave in opazovanje.

Američanka se je dva dneva pozneje svojim oboževalcem oglasila prek Instagrama. Sporočila, je, da se počuti dobro, je pa zaradi padcev in odstopa s tekmovanja, kjer bi lahko osvojila tako želeno medaljo, žalostna in razočarana.

Navijačem se je oglasila prek Instagrama:

Naslov svetovnega prvaka sta osvojila Američana Alexa Knierim in Brandon Frazier, drugo mesto je pripadlo kanadskemu paru Vanessi James in Ericu Radfordu, bron pa sta osvojila Japonca Riku Miura in Rjuiči Kihara.

Izjemen nastop Ukrajinca

Za enega od najbolj čustvenih trenutkov nedavnega svetovnega prvenstva je poskrbel 20-letni ukrajinski drsalec Ivan Shmuratko, ki je na čutno skladbo Une vie d'amour Charlesa Aznavourja drsal v majici za trening, na kateri je bilo srce v barvah ukrajinske zastave.

Kratki program ukrajinskega drsalca Ivana Shmuratke:

Shmuratko pred prvenstvom skoraj ni treniral, saj v Kijevu, kjer živi, to zaradi ruskega obstreljevanja to ni bilo mogoče. Za svoj nastop v kratkem programu si je prislužil večminutne stoječe ovacije. Uvrstil se je v prosti program, kjer je na koncu osvojil 23. mesto. Kot je pojasnil, se je za nastop na prvenstvu kljub težkim časom odločil zato, "ker je za Ukrajino pomembno, da ima športnike, ki jo zastopajo na mednarodnem prizorišču".

Shmuratko je letos nastopil tudi na olimpijskih igrah v Pekingu, a le med posamezniki (24. mesto), saj je zaradi pozitivnega testa na koronavirus ob prihodu na Kitajsko nastop na ekipni tekmi moral izpustiti.