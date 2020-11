Kaj bo prinesel japonski gimnastični test?

Japonska prestolnica bo v nedeljo gostila mednarodno tekmovanje v športni gimnastiki. Na njem bodo nastopili telovadci in telovadke iz ZDA, Rusije, Kitajske in Japonske, tekmovanje pa bo deležno vseh zdravstvenih in varnostnih protokolov, ki bodo veljali v času poletnih olimpijskih iger v Tokiu med 23. julijem in 8. avgustom drugo leto.

Športni direktor organizacijskega odbora Tokio 2020 Koji Murofushi je gimnastično tekmovanje označil kot "lakmusov test" za poletne olimpijske igre v Tokiu, ki jih je Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaradi pandemije novega koronavirusa z letošnjega prestavil na drugo leto.

Čarterski poleti, testi, svoje nadstropje v hotelu ...

Telovadci in telovadke iz Rusije, ZDA in Kitajske so v deželo vzhajajočega sonca prispeli s čarterskimi poleti. Vsi so morali pokazati potrdila, da v zadnjih 72 urah niso bili okuženi z novim koronavirusom, izognili pa so se obvezni dvotedenski karanteni, ki velja na Japonskem.

Vse nastopajoče na nedeljskem tekmovanju so nastanili v hotelu, v njem ima vsaka delegacija na voljo svoje nadstropje, njihovo gibanje v hotelu ter v dvoranah za vadbo oziroma tekmo pa je strogo omejeno. Pred samim tekmovanjem bodo morali opraviti nov test na novi koronavirus.

Dva tisoč gledalcev

Prireditelji bližnjega gimnastičnega tekmovanja "Prijateljstvo in solidarnost", ki bi po prvotnem načrtu moralo biti na sporedu letošnjega marca, so sporočili, da se bo na tribunah lahko zbralo 2000 gledalcev, ki bodo morali upoštevati vse zdravstvene in varnostne protokole ter spoštovati medosebno razdaljo.

