Filip-Matej Pfeifer na EP do 23 let priveslal na četrto mesto

Krusywica, ep v veslanju do 23 let

Slovenski veslač Filip-Matej Pfeifer je na evropskem prvenstvu do 23 let v Krusywici na Poljskem osvojil četrto mesto v enojcu.

Pfeifer je bil v finalu v prvem delu proge ves čas blizu vodilnim, v tretji četrtini pa malce popustil in v cilj priveslal za nosilci kolajn. Te so pripadle tekmovalcem, ki so že na letošnjem julijskem svetovnem prvenstvu osvojili odličja. Zmagal je aktualni svetovni prvak Emil Nejkov iz Bolgarije, drugi je bil Švicar Kai Schätzle, ki je bil na SP bronast v dvojnem dvojcu, tretji pa Poljak Piotr Plominski, tretji tudi na SP.

Pfeifer je tako po dveh letih slovensko reprezentanco zopet vrnil med finaliste, vsekakor pa napovedal svetlejšo prihodnost za slovensko veslanje, ki v enojcu že dolgo časa nima konkurenčnega veslača, je zapisala Veslaška zveza Slovenije.

Pfeifer se drugo leto seli v absolutno kategorijo, ko ga čaka evropsko prvenstvo v Münchnu in svetovno prvenstvo v Račicah, leto 2023 pa bo odločilno za morebitno uvrstitev na olimpijske igre v Parizu 2024.