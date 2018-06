Evropa je osvojena, naslednja postaja je svet!

Oglasno sporočilo

Najboljši slovenski jadralki, Tina Mrak in Veronika Macarol, sta številka ena na stari celini v razredu 470, potem ko sta si evropsko krono priborili pred dnevi v bolgarskem Burgasu. A Primorki se ne ustavljata: naslednja postaja je letošnje svetovno prvenstvo, ultimativni cilj pa so olimpijske igre v Tokiu 2020. Tudi tam merita na vrh.

Foto: Nikos Alevromytis

Za marsikaterega športnika je naslov evropskega prvaka dosežek, ki bi ga bučno proslavil in razglasil sezono za odlično. A dekleti, pri zaokroženo tridesetih letih ravno prav izkušeni, hkrati pa ambiciozni in z željo po novih vrhunskih dosežkih, sta si začrtali pot že mesece in leta naprej. Tekmovanju z evropsko konkurenco namreč od konca julija in v prvi polovici avgusta sledi svetovno prvenstvo v za Tino in Veroniko srečnem danskem Aarhusu. Na prizorišču, na katerem sta leta 2015 prvič postali evropski prvakinji, se ne bosta potegovali le za svetovno krono, ampak se tam delijo tudi prve norme za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. Prav japonska prestolnica pa je v načrtih krmarke Tine in flokistke Veronike posebej označena kot cilj, na katerem si želita doseči vrh kariere.

Jadralki sta povsem posvečeni športnim dosežkom. Pod vodstvom trenerja, trikratnega olimpijca Tomaža Čopija, prisegata na vrhunske treninge in nešteto ur, posvečenih športu. "Najpomembnejša sta delo in vztrajnost. Potem pa še malo več trdega dela," pove preprosto resnico nasmejana Veronika, »umetniška duša" jadralskega dvojca. Tina, na čolnu tista, ki vodi, pa dodaja: "Zelo pomembno je, da sprejemaš odločitve, ki jih kasneje ne obžaluješ. Ko si izbereš pot profesionalnega športnika, moraš vedeti, da to poleg veliko veselja prinese tudi veliko odrekanja."

Članici JK Pirat imata ob vrhunski pripravi na voljo tudi vrhunski material. Ob pomoči generalnega sponzorja, družbe KD Skladi, sta konkurenčni tudi z jadrnico, ki jima omogoča pravo hitrost in odzivnost na valovih. Ime nove »barke«, s katero se podajata v boj za Tokio, pove veliko o njuni ambiciji in cilju: Viktorija.

Foto: KD Skladi

