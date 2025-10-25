Eva Krafogel 11. na EP prvakov na Dunaju

Eva Krafogel je na evropskem prvenstvu prvakov v bowlingu, ki je od 20. oktobra potekalo na Dunaju, s skupnim rezultatom 6530 točk (povprečno 204,1 točke) po 32 igrah osvojila 11. mesto. Članica Planeta 300 iz Zagorja tako ni ubranila brona, ki ga je osvojila lani v Bratislavi.

Nastopilo je 37 športnic in 37 športnikov iz 38 držav, med člani je Slovenijo zastopal Aleksander Koštric iz kluba Primorska Koper. Osvojil je končno 22. mesto z rezultatom 5099 točk (povprečno 212,5 točke). Za preboj med najboljših 12 je zbral 237 točk premalo.

Tako je končal po tretjem dnevu. Začel ga je obetavno, v tretji igri pa imel samo 146 točk in upanje na preboj dvanajst najboljših je splavalo po vodi.

Redko se zgodi, da se v finale uvrstita 3. in 4. nosilka, kot se je primerilo tokrat. Zmagala je četrto postavljena Finka Emma Palermaa, ki je z 2:0 (279:226, 244:215) ugnala Angležinjo Hayley Russell.

Pri moških je v finalu Čeh Lukaš Jelinek premagal Francoza Maximeja Duboisa z 2:1 (202:235, 268:188, 257:246). Tekma je bila dramatična do zadnjega, desetega okvirja v tretji odločilni igri. Prav v zadnjem metu je Dubois zapravil zmago in naslov evropskega prvaka.