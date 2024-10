Slovenka do brona na evropskem prvenstvu v bowlingu

Pravico do nastopa sta imela le po en športnik in športnica iz posameznih držav, v večini so bili to državni prvaki. Skupaj je bilo tako na EP po 36 tekmovalk in tekmovalcev iz prav toliko držav.

V predtekmovanju so odigrali tri serije s po osmimi igrami. Oba slovenska predstavnika sta se uvrstila med najboljšo dvanajsterico in sta imela tako dodatni seriji osmih iger.

Po odigranih 32 igrah je Tim Cerkvenik zasedel sedmo mesto, Eva Krafogel pa tretje in si je priborila nastop v polfinalu.

Tam je izgubila z bodočo evropsko prvakinjo Franzisko Czech iz Nemčije in tako osvojila bronasto medaljo. Krafogel je že junija letos na ekipnem EP osvojila tri bronaste medalje.

Evropski prvak je postal Francoz Maxime Dubois, v mešanih dvojicah pa sta zmagala Angleža Verity Crawley in Hadley Morgan.