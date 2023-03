Slovenke 15. v Estoniji, najbolj natančna Dvoršakova

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska ženska strelska reprezentanca v postavi Živa Dvoršak, Sonja Benčina in Urška Hrašovec je na današnji ekipni tekmi evropskega prvenstva v estonskem Tallinnu s 935,3 kroga osvojila 15. mesto v disciplini zračna puška 10 metrov.

Od treh slovenskih strelk je bila na današnji ekipni tekmi najbolj natančna Živa Dvoršak, ki je zadela 312,5 kroga. Sonja Benčina je dodala 311,6, Urška Hrašovec pa 311,2 kroga. V kvalifikacijskem delu je nastopilo 17 izbranih vrst, najboljša pa je bila Norveška s 944,6 kroga.

Na sobotni posamični tekmi v disciplini zračna puška 10 metrov je bila med petimi slovenskimi strelkami najboljša Benčina. Šestintridesetletna strelka iz Idrije je zadela 628,3 kroga, kar ji je prineslo 18. mesto. Klavdija Jerovšek je s 627,4 kroga osvojila 26., Urška Hrašovec s 626,2 31., Živa Dvoršak s 625,2 41., Nuša Žnidarič pa s 621,7 kroga 55. mesto.

Za najboljša slovenska izida na letošnjem evropskem prvenstvu v Estoniji sta poskrbela obetavna strelca Manja Slak in Luka Lukič. Oba so malenkosti ločile do bronastega odličja v mladinski konkurenci.

Slakova je priložnost za stopničke v disciplini zračna pištola zapravila v dodatnem razstreljevanju, Lukič pa je bil v zračni puški za 0,9 kroga "prekratek" za tretje mesto.