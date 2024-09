Sara Čopar in Luka Potočar za konec EP tik pod stopničkami

Slovenska športna plezalka Sara Čopar je na evropskem prvenstvu v Villarsu v Švici osvojila četrto mesto v kombinaciji športnega plezanja balvani in težavnost. Druga slovenska finalistka Lucija Tarkuš je bila šesta. S kombinacijo se končuje prvenstvo stare celine. V moški konkurenci je na četrtem mestu končal tudi Luka Potočar. Za 22-letnega Jeseničana je to druga najboljša uvrstitev na evropskih prvenstvih, potem ko je pred dvema letoma v Münchnu osvojil srebrno kolajno v težavnosti.

Za 19-letno Laščanko Saro Čopar je uspešno člansko evropsko prvenstvo, v kateri ji je le malo zmanjkalo za kolajno. Čopar je bila s četrtim mesto blizu stopničkam tudi v težavnosti kot samostojni disciplini, v balvanskem plezanju je tekmovanje končala v polfinalu na 11. mestu.

Z obema dosežkoma v samostojnih disciplinah si je zagotovila še nastop v super finalu kombinacije. V prvem delu finala kombinacije na balvanih je bila četrta z dvema osvojenima vrhovoma, četrta je bila tudi po težavnosti z višino 40+, kar ji je prineslo 126,3 točke od 200 možnih. "To četrto mesto mi očitno kar 'pristoji' in kar noče iti stran," je imela po zadnjem nastopu v Villarsu mešane občutke zadovoljstva in jeze mlada plezalka Čopar. "Z rezultatom sem zadovoljna, je pa res, da je v bistvu malo tak grenki priokus. Že v soboto mi je malo manjkalo, danes sicer malo več, ampak sem v bistvu danes malo bolj jezna," je bila novega četrtega mesta že rahlo sita Laščanka.

"Četrto mesto na evropskem prvenstvu je veliko več kot pa to, kar sem pričakovala, tako da sem zadovoljna z rezultatom, pa tudi v bistvu s svojim plezanjem. Sicer sem naredila kar nekaj napak, predvsem v balvanih danes, zaradi katerih sem malo jezna, pa tudi potem v smeri sem naredila napako, ampak v redu, je, kar je," je še dodala Čopar, ki je priznala, da se je po napornem tednu tekmovanj že poznala utrujenost in da je imela v zadnjem finalu težke roke.

Lucija Tarkuš Foto: Grega Valančič/Sportida

Lucija Tarkuš šesta

Druga slovenska finalistka 20-letna plezalka iz Slovenske Bistrice Lucija Tarkuš je osvojila 99 točk od 200 kot šesta od osmih finalistk v kombinaciji. Šesta je bila v težavnosti in balvanih.

Naslov prvakinje v kombinaciji je pripadel Italijanki Lauri Rogora (155,6 točke), ki je naslov prvakinje v soboto osvojila tudi v težavnosti. Rogora je bila v finalu po balvanih peta, odločilno prednost pa si je priborila v težavnosti, ko je skorajda osvojila vrh. Jevgenija Kazbekova (152,8) iz Ukrajine, druga po balvanih in tretja v težavnosti v finalu kombinacije, je osvojila srebro, kombinacijski bron je šel v roke Francozinje Zelie Avezou (151,8), ki je bila tretja po balvanih in druga v težavnosti. Kazbekova je srebro osvojila tudi v težavnosti kot samostojni disciplini.

Najboljša slovenska in svetovna plezalka Janja Garnbret se je že na začetku sezone odločila, da bo evropsko prvenstvo izpustila in se posvetila nastopu na olimpijskih igrah v Parizu, na katerih je uspešno ubranila naslov iz Tokia in še drugič po vrsti osvojila naslov olimpijske prvakinje.

Tudi Luka Potočar četrti

Četrto mesto pa je v finalu kombinacije športnega plezanja balvani in težavnost osvojil tudi Luka Potočar. Za 22-letnega Jeseničana je to druga najboljša uvrstitev na evropskih prvenstvih, potem ko je pred dvema letoma v Münchnu osvojil srebrno kolajno v težavnosti.

Luka Potočar Foto: Filip Barbalić/www.alesfevzer.com

Na svojih premiernih olimpijskih igrah 16. v kombinaciji je imel po nastopu v Parizu kar nekaj težav s formo. Se je pa na zadnji tekmi, moškem finalu kombinacije, s katerim se je končalo prvenstvo stare celine, le zbral in presenetljivo dobro nastopil v prvem delu današnjega finala, ko je na balvanih, ki niso njegova močnejša disciplina, z dvema osvojenima vrhovoma zasedel začasno drugo mesto.

V drugem delu finala, v težavnosti, je z višino 44+ prevzel vodstvo, a so bili na startu še trije tekmovalci, ki so izboljšali dosežek slovenskega plezalca. Pred Potočarja so se uvrstili Švicarja Jonas Utelli in Sascha Lehmann, sobotni zmagovalec težavnosti kot samostojne discipline, in Francoz Sam Avezou, ki je balvanskemu zlatu in srebru v težavnosti dodal še zlato v kombinaciji.

Potočar je imel po dveh rundah finala izkupiček 127,8 točke, Utelli 133,3 točke, Lehmann 136,2 točke in Avezou 183,8 točke.

Lehmann je z višino 50+ dobil težavnost, a je Avezou z višino 48+, to je imel tudi Utelli, in štirimi osvojenimi balvanskimi problemi pred tem prepričljivo dobil zadnjo disciplino letošnjega prvenstva stare celine.

Karavana športnih plezalcev se bo po Villarsu preselila v Slovenijo, kjer bo konec tedna, v petek s kvalifikacijami in polfinalom in v soboto s finalom, na sporedu prva poolimpijska tekma svetovnega pokala. Na steni plezalnega centra Bonifika v Kopru bo tekmovanje v težavnosti, lansko zmago pred domačimi navijači bo branila dvakratna olimpijska šampionka Janja Garnbret.