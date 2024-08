Sara Čopar na EP tik pod stopničkami, zmaga Italijanki

Slovenska športna plezalka Sara Čopar je na evropskem prvenstvu v švicarskem Villarsu v težavnosti zasedla četrto mesto. Za plezalko iz Laškega to po petih naslovih mladinske svetovne prvakinje v več kategorijah predstavlja uspeh kariere med članicami. Naslov prvakinje je pripadel Italijanki Lauri Rogora. V moški konkurenci pa je Luka Potočar v finalu kljub nekaj težavam v smeri zasedel peto mesto. Naslov evropskega prvaka je pripadel domačinu Saschi Lehmannu.

Devetnajstletna Čopar je imela v kvalifikacijah šele 15. izid, v polfinalu pa je priplezala do tretjega mesta. V finalu je tako nastop začela kot šesta.

Sprva je imela nekaj sreče v sredini smeri, a je tudi z nasmeškom na obrazu rešila težave z oprijemom noge in se podala naprej v smeri. Spodletelo ji je pri skoku do 36. oprimka, s čimer je ob svojem nastopu zasedala tretje mesto z doseženim oprimkom 35+.

Do konca sta nastopili še druga iz kvalifikacij Helene Janicot, ki pa je s 35. oprimkom za las zaostala za Čopar, medtem ko je Italijanka Laura Rogora priplezala do vrha in potrdila današnjo prevlado v Villarsu.

Triindvajsetletnica iz Trenta je tako prišla do prvega naslova evropske prvakinje. Nazadnje je zmagovalka dveh tekem svetovnega pokala v težavnosti kolajno na velikih tekmovanjih osvojila na svetovnem prvenstvu v Moskvi pred tremi leti, ko je bila v težavnosti bronasta.

V finalu je od Slovenk nastopila tudi Lana Skušek. Štiriindvajsetletnica je po osmem mestu v kvalifikacijah v finalu dosegla oprimek 25+ in zasedla končno osmo mesto med prav toliko finalistkami.

V današnjem popoldanskem polfinalu sta plezali še preostali Slovenki. Vita Lukan je zasedla 17. mesto, Lucija Tarkuš pa 18.

Potočar peti

V moški konkurenci pa je slovenski športni plezalec Luka Potočar v finalu težavnosti kljub nekaj težavam v smeri zasedel peto mesto. Naslov evropskega prvaka je pripadel domačinu Saschi Lehmannu.

Luka Potočar Foto: Reuters

Za 22-letnega Jeseničana je to druga najboljša uvrstitev na evropskih prvenstvih v tej disciplini, potem ko je pred dvema letoma v Münchnu osvojil srebrno kolajno.

Na olimpijskih igrah 16. v kombinaciji je imel v Villarsu ogromno težav že pri nekaj začetnih prijemih. Tudi v nadaljevanju se v smeri ni znašel najbolje, a je vseeno nadaljeval pot proti vrhu.

Za slovenskega plezalca, sicer zmagovalca skupnega seštevka svetovnega pokala v sezoni 2022, so se težave nadaljevale tudi sredi smeri, ko je precej otresal boleče roke. Vseeno se je Jeseničan vzpenjal, a mu je po začetnih težavah zmanjkovalo tudi časa. Iz smeri je padel pri oprimku 37+.

Potočar, ki je bil v kvalifikacijah 12., v polfinalu pa tretji, se je prvič po skoraj natanko letu dni in domači tekmi svetovnega pokala v Kopru uvrstil v finale.

V njem je v hrbet gledal evropskemu prvaku, Švicarju Lehmannu (45+), prvaku na balvanih in tokrat srebrnemu Francozu Samu Avezouju (43+), bronastemu Špancu Guillermu Peinadu Franganillu (39+) in četrtouvrščenemu Švicarju Jonasu Utelliju (37+/boljši v polfinalu).

V nedeljo bo na sporedu še kombinacija balvani/težavnost. Od Slovencev bodo nastopili Luka Potočar v moški ter Sara Čopar in Lucija Tarkuš v ženski konkurenci.

Ženske bodo preizkušnjo z balvani začele ob 10. uri, ob 12. sledi še nastop v težavnosti. Moške balvani čakajo ob 15. uri, ob 17. pa nato še del tekmovanja v težavnosti.

