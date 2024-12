Fedosejev za Slovenijo evropski prvak v pospešenem šahu

Ruski velemojster Vladimir Fedosejev, ki na tekmovanjih v šahu zastopa slovenske barve, je v Skopju postal evropski prvak v pospešenem šahu. Fedosejev je prvenstvo začel kot prvi nosilec in upravičil vlogo favorita. V 11 krogih je zbral 9,5 točke in v Severni Makedoniji zmagal brez poraza (ob treh remijih), so sporočili iz krovne šahovske zveze.