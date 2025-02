"Prvič nastopati na takšnem tekmovanju je bilo neverjetno. Na liniji sem čutil veliko pritiska, ampak sem hkrati bil popolnoma osredotočen. Ko sem prejel zlato medaljo in sem zaslišal slovensko himno, me je preplavilo veselje. V tistem trenutku sem dobil potrdilo, da ves trud in garanje ni bilo zaman," je za Strelsko zvezo Slovenije dejal Potrč, član strelskega društva I. Pohorski bataljon Ruše.

"Super tekma in super izkušnja. Kljub veliki napaki sem odnesel domov medaljo. Sem pa zelo ponosen in vesel, da so zaigrali slovensko himno mojemu prijatelju in sostrelcu Galu Potrču, ki se je odlično boril do zadnjega strela," pa je bil vesel tudi Žarić, član Olimpije.