Kaja Kajzer evropska podprvakinja

Za enaindvajsetletna Kajzerjevo je imeniten dan. V Lizboni je najprej ugnala Flako Loxha s Kosova, nato Anno Kuczero s Poljske in v četrtfinalu še Izraelko Timno Nelson Levy. Pri tem ne gre prezreti, da je imela 21-letna Ljubljančanka izredno težke tekmice.

V prvem nastopu si je minuto in pol pred koncem sicer priborila vazari prednosti, a ga morala s taktično borbo obdržati, v drugem krogu in v četrtfinalu pa je do zmage prišla šele po podaljšku. Predvsem dvoboj s telesno močnejšo Izraelko je bil težak, obenem pa je morala Kajzerjeva preseči tudi psihično ogrado, saj je Izraelka prejšnje štiri medsebojne dvoboje dobila, nazadnje letos v Tel Avivu, kjer je tekmica prišla do zmage.

Le 21-letna Kajzerjeva je prišla do uspeha kariere. Foto: Urban Urbanc/Sportida

V polfinalu je bila favoritinja za zmago druga nosilka, Francozinja Sarah Leonie Cysque, bronasta z lanskega EP in druga na letošnjih grand slamih v Tel Avivu in Dohi. V nasprotju s prejšnjima medsebojnima dvobojema pa je Kajzerjeva tokrat našla recept za zmago in največji uspeh v karieri.

Na koncu je zmanjkala le pika na i, saj je v popoldanskem finalu morala priznati premoč Portugalki Telmi Monteiro, bronasti z zadnjih olimpijskih iger in nosilka petih odličij na SP. Dvoboj je bil zelo izenačen, saj je odločal podaljšek, tam je pa Portugalka z odličnim iponom ustavila Slovenko. Vse skupaj je bilo tako silovito, da so morali šepajoči Slovenki pomagati na poti s tatamija.

Le 21-letna Kajzerjeva je prišla do uspeha kariere, v zadnji akciji pa se je tudi poškodovala, kar je za mlado Ljubljančanko škoda, saj je zaradi poškodbe izgubila že večji del lanske sezone.

Maruša Štangar izgubila v boju za bron

V boju za odličje je bila tudi Maruša Štangar, ki pa je po odločilni borbi za bron morala čestitati Rusinji Sabini Giljazovi in se zadovoljiti s petim mestom. V napetem dvoboju je Giljazova presenetila z agresivnim začetkom in že v samem uvodu skoraj presenetila tekmovalko Olimpije. Nato je pobudo prevzela Štangarjeva, bila močnejša predvsem v parterju, kjer pa ji je v končnici prijemov zmanjkalo moči za odločilno točko.

Rusinji je odločilni met uspel kakšnih 15 sekund pred koncem, akcijo je nadaljevala v parterju in s tem se je iztekel čas, da bi 23-letna Štangarjeva dobila priložnost za nov napad in priložnost, da po Minsku 2019 osvoji drugo kolajno na EP.

Maruša Štangar je osvojila peto mesto. Foto: Peter Podobnik/Sportida

V dopoldanskem delu je bila Štangarjeva kot nosilka najprej prosta. Nato je ugnala Portugalko Mario Siderot, v četrtfinalu pa je bila premočna druga nosilka Ukrajinka Darja Bilodid. Dvakratna svetovna in evropska prvakinja je v drugi polovici dvoboja povedla, nato pa izkoristila napade Štangarjeve, ki je lovila izid, za uspešen protinapad. V repasažu je bila Štangarjeva nato boljša od Španke Julie Figueroa, bronaste z evropskih iger 2019 v Minsku.

Zmagala je prva nosilka Distria Krasniqi s Kosova, saj je svetovna prvakinja Ukrajinka Darja Bilodid finale zaradi poškodbe predala brez boja. Drugo bronasto odličje je osvojila Francozinja Melanie Clement.

Teja Tropan v kategoriji do 52 kg in David Štarkel v kategoriji do 60 kg sta izpadla po prvem nastopu. Zanimivo pa bo tudi v soboto, ko bosta v kategoriji do 63 kg prvi nosilki Tina Trstenjak in Andreja Leški, v kategoriji do 70 kg bo nastopila Anka Pogačnik in v kategoriji do 73 kg Martin Hojak.

