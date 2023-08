Ema Volavšek znova le za serijsko zmagovalko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na drugi posamični tekmi poletne velike nagrade je Ema Volavšek v nemškem Oberstdorfu znova zasedla drugo mesto, potem ko je bila v ciljnem sprintu tokrat boljša od domačinke Nathalie Armbruster. Še drugič je zmagala Norvežanka Gyda Westvold Hansen. Nove točke pa sta osvojila tudi Silva Verbič in Gašper Brecl.

Kombinatorke so skoke na srednji napravi opravile že dopoldne, Ema Volavšek je imela peti izid z 1:01 minute zaostanka za prvouvrščeno Westvold Hansen. Štirinajst sekund je zaostajala domačinka Svenja Würth, 43 še ena Nemka Jenny Nowak in 49 še tretja Nemka Nathalie Armbruster.

Na nočni preizkušnji je Volavšek znova prikazala dobro tekaško predstavo in z drugim časom teka na 5,3 km dolgi progi znova zaostala le za Norvežanko, dobila pa je ciljni obračun z Armbruster, končni zaostanek je znašal 1:01,6 minute. Silva Verbič je po 20. mestu na tekaški progi napredovala na končno 17. mesto z zaostankom slabih petih minut za zmagovalko.

Gašper Brecl je bil 27. Foto: Sportida

Kombinatorci pa so tekmovali na veliki skakalnici, Slovencem se tokrat ni izšlo vse, kot so si želeli. Na koncu je do točk na 27. mestu prišel le Brecl, ki je bil po skokih še mesto višje, na koncu pa je zaostal slabe tri minute za zmagovalcem, domačinom Julianom Schmidom, ki je tako zmagal še drugič v tej sezoni.

Vid Vrhovnik je končal na 39. mestu, Erazem Stanonik pa na 41. mestu, medtem ko je bil Matic Garbajs zaradi neustreznega dresa diskvalificiran na skakalni preizkušnji pod reflektorji.

Poletna velika nagrada se bo nadaljevala in končala konec tedna v Beljaku tudi z novo preizkušnjo, ko bodo zaostanki pred tekaškim delom določeni že vnaprej glede na doseženo mesto po skakalnem delu.