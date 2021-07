Ekipni podvig slovenskega športnega plezanja

Janja Garnbret je za poseben mejnik poskrbela že v kvalifikacijah hitrosti, ko bo drugič po vrsti nastopila v osmini finala izločilnih bojev. V današnje boje na izpadanje, ki bodo na sporedu zvečer, se je prebila z odličnim nastopom, ko je prvič hitrostno steno s fiksnimi oprimki premagala s časom manj kot osmih sekund.

Janja Garnbret 🇸🇮 tops both routes in the women's Lead qualification round, leading the pack of 26 climbers that secured a spot in tomorrow's semi-final.



Full results 👉 https://t.co/w10c8rpi2V#VillarsWC #ClimbingSurOllon pic.twitter.com/ptM4xLIGuQ