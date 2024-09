Državna naslova Tabukovcu in Rodici

V Kopru se je zaključil evropski pokal ilca v jadranju, ki je za razreda ilca 4, slavil je Mark Rodica, in olimpijski ilca 7, kjer je zmagal Luka Zabukovec, štel tudi za slovensko državno prvenstvo.

Luka Zabukovec je poleg svojega prvega naslova slovenskega državnega prvaka zmagal tudi v skupni razvrstitvi za evropski pokal ter v kategorijah do 19 in 21 let. Srebro je osvojil Žan Luka Zelko, udeleženec zadnjih dveh olimpijskih iger, ki je po prvih dveh dneh sicer vodil, bronasto kolajno pa je prijadral Jure Barl.

V ilci 4 je naslov državnega prvaka osvojil Mark Rodica, srebro je šlo v roke Zali Vidmar, bron je osvojil Tine Koprivec.

Tridnevno tekmovanje v organizaciji Jadra Koper je privabilo 128 jadralcev iz 20 držav. Medalje najboljšim je podelil srebrni olimpijec Toni Vodišek.

Prihodnji konec tedna bodo klubi od Kopra do Portoroža organizirali državna prvenstva tudi za preostale razrede. Pod okriljem JK Pirat se bodo pomerili v razredih 470 in 420, JK Burja Izola bo organiziral državno prvenstvo za optimiste, JK Jadro Koper za ilco 6, KJD Bum Koper pa za jadralce na deski v razredih iQFOiL in FW foil.