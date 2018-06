Drugi kvalifikacijski dan Kopra uspešna le Tjaša Kysselef

Drugi kvalifikacijski dan svetovnega pokala v športni gimnastiki v Kopru si je še en finalni nastop pritelovadila Tjaša Kysselef, ki je bila osma na parterju. Ostali Slovenci so ostali praznih rok. V četrtek sta se v sobotni finale uvrstila Kysselefova na preskoku in Sašo Bertoncelj na konju z ročaji.

Kysselefova je za svojo sestavo na parterju prejela oceno 12,150, kar je bilo dovolj za osmo mesto in uvrstitev v nedeljski finale. Najboljša je bila Romunka Denisa Golgota (13,250), drugo oceno je dobila Švicarka Giulia Steingruber (13,100), tretje Madžarka Sara Peter (12,600). Lucija Hribar je z oceno 11,900 osvojila 11. mesto.

"Vem, da moja izhodiščna ocena ni primerljiva z drugimi, je nižja. Izvedba pa je čista. To me je danes rešilo. Srečna sem, kaj lepšega si ne bi mogla želeti," je nastop na parterju pokomentirala Kysselefova, ki je na začetku kvalifikacijskega dne nastopila na gredi in bila 14. Navkljub napornemu ritmu se še kako veseli sobote in nastopa v finalu preskoka pred domačimi gledalci.

"Energije je dovolj. Motivirana sem, imam veliko adrenalina. Komaj čakam. Imam tremo, ker mi preskok največ pomeni. Tudi od sebe pričakujem veliko. Borila se bom za medalje, zavedam pa se, da imam tri zelo močne tekmice, vse imajo višje izhodiščne ocene. Ampak nikoli se ne ve. Z malo sreče lahko stopim na zmagovalni oder," si želi Kysselefova.

Na gredi je sicer najbolj prepričala Nizozemka Celine van Gerner, ki je za svojo sestavo dobila oceno 13,700. Druga je bila Švicarka Giulia Steingruber (13,050), tretja pa Slovakinja Barbora Mokosova (12,950). Adela Šajn je bila najboljša Slovenka, z oceno 12,300 je bila deseta. Tjaša Kysselef je bila 14., sodniki so ji dali oceno 11,750.

Vesela, da je navkljub tremi in težavam s hrbtom nastopila

"Vesela sem, da sem navkljub vsej tremi, ki sem jo imela, in težavam s hrbtom nastopila. Vsak športnik si želi na domačem terenu pokazati največ. Včasih trema lahko pripomore k temu, da si še boljši, ali pa je je preveč in se zgodi preveč napak. Na koncu je zmanjkalo za finale. Razočarana sem, želela sem si ga," je črto pod nastop potegnila Šajnova.

Na bradlji sta nastopila dva Slovenca, višje je med 29 kvalifikanti končal Andraž Lamut na 10. mestu, dobil je oceno 13,700. Alen Dimic je z oceno 13,350 osvojil 16. mesto. Najboljši med vsemi je bil Vietnamec Thanh Phuong Dinh (15,100).

"Zadovoljen sem, seveda. Moja izhodiščna ocena je v primerjavi z Alenovo nižja. Stavil sem na lepo izvedbo in v tem uspel," je po nastopu nasmejano povedal Lamut.

Sašo Bertoncelj bo spet na delu v soboto. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Dimic je zatem nastopil še na drogu, bil na dobri poti, da se vmeša v boj za finale, a je padel doskok. "Ni šlo. To sezono se mi to dogaja. Ne vem zakaj. Ko dobiš priložnost, jo želiš izkoristiti, imaš v podzavesti, da enostavno moraš narediti. Zelo težko je biti pozitivno usmerjen. Na treningu gre, na tekmi še ne. Škoda priložnosti," je razočarano pojasnil Dimic.

Na drogu je kvalifikacije dobil Japonec Kazuyuku Takeda (14,100). Dimic je končal kot 18. (12,350).

Med moškimi na preskoku ni bilo Slovencev, kvalifikacije je zmagal Izraelec Andrej Medvedev z oceno 14,750.

V četrtek sta si mesto med osmerico pritelovadila Tjaša Kysselef s tretjo oceno na preskoku in Sašo Bertoncelj kot šesti v kvalifikacijah na konju z ročaji. Oba finalni nastop čaka v soboto.