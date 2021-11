Druga slovenska ekipa šahistov premagala slovenske velemojstre

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Druga slovenska reprezentanca je v petem krogu ekipnega šahovskega evropskega prvenstva, ki poteka v Čatežu, v odprti konkurenci presenetljivo ugnala prvo z 2,5:1,5 in prišla do šeste točke ter s tem v skupnem seštevku na 17. mestu prehitela ekipo velemojstrov, ki je ostala pri štirih točkah in je nazadovala na 24. mesto med 39 reprezentancami.

Tudi druga postava šahistk je bila boljša od prve, vendar ne v medsebojnem obračunu. Slovenija 2 je ugnala Islandke kar s 3,5:0,5, prva ekipa pa je z Izraelkami izgubila z 1,5:2,5. Slovenija 1 je ostala pri treh točkah ter je na 25. mestu. Druga ekipa je po dveh neodločenih izidih in porazih prvič slavila in je pri štirih točkah na 21. mestu. V vodstvu med 31 ekipami ostajajo Rusinje, edine še brez izgubljene točke, na čelo pa so se povzpeli tudi Rusi.

EP, izidi, 5. krog:



moški:

Slovenija 1 : Slovenija 2 1,5:2,5

Luka Lenič - Jan Šubelj 1:0

Jure Škoberne - Vid Dobrovoljc 0:1

Matej Šebenik - Domen Tisaj remi

Tim Janželj - Jaka Brilej 0:1



ženske:

Izrael : Slovenija 1 2,5:1,5

Julija Švajger - Laura Unuk remi

Maša Klinova - Zala Urh remi

Ronit Levitan - Lara Janželj 1:0

Michelle Katkov - Monika Rozman remi Islandija : Slovenija 2 0,5:3,5

Lenka Ptačnikova - Ivana Hreščak 0:1

Hallgerdur Thorsteinsdottir - Špela Kolarič remi

Johanna Bjorg Johannsdottir - Pia Marie Ružič 0:1

Hrund Hauksdottir - Nuša Hercog 0:1



Veliko presenečenje se je zgodilo na srečanju 19. in 34. ekipe gostiteljev EP, čeprav sprva ni kazalo tako. Luka Lenič, najboljši slovenski šahist zadnjega desetletja, je na prvi šahovnici hitro, po 26 potezah, strl odpor Jana Šublja, edinega mednarodnega mojstra v drugi ekipi.

A je kmalu nato na 1:1 na drugi deski izenačil Vid Dobrovoljc z izjemnim napadom. Šah s skakačem ob hkratnem napadu na kraljico bi odprl pot vezanima trdnjavama z novim šahom in po 29 potezah je Jure Škoberne podpisal poraz.

Velemojster Matej Šebenik in Domen Tisaj sta po 43 potezah sklenila remi, čeprav je eden od treh mojstrov Fide druge zasedbe na tretji šahovnici vodil črne figure. Četrti velemojster v prvi ekipi Tim Janželj je imel nato v rokah ključ do zmage, a je Jaka Brilej v končnici izkoristil prednost skakača. Janželj je imel sicer kmeta več od tekmeca ob še po eni trdnjavi in lovcu na vsaki strani, po 58 potezah je zmaga pripadla Brileju.

Slovenija 2 je proti Islandiji hitro vodila z 2:0, kljub začetnim potezam tekmic sta zmagali Ivana Hreščak na prvi in Pia Marie Ružič na tretji šahovnici. Zmago je nato prinesla Nuša Hercog. Špeli Kolarič v zadnjem dvoboju z Johanno Johannsdottir ni uspelo belega kmeta v maratonski partiji privesti do promocije za popolno zmago Slovenije.

Za prvo žensko ekipo je Monika Rozman po 45 potezah sklenila remi z Michello Katkov, v dvoboju na zadnji deski je vodila bele figure. Po 56 potezah je s črnimi figurami klonila Lara Janželj, saj je imela Ronit Levitan v končnici veliko materialno prednost.

Zala Urh je imela bele figure proti Maši Klinovi in po 48 potezah razdelila točko. "Črna" Laura Unuk v dvoboju dveh šahistk, ki imata naziv mednarodnega mojstra, ni našla poti do zmage. Po 52 potezah je v enakovredni poziciji remizirala s tekmovalko ukrajinskega rodu Julijo Švajger in zmaga je odšla v Izrael.

Prve nosilke Rusinje, edine še brez izgubljene točke, so se pomerile z doslej drugo Italijo, ki je ob treh zmagah enkrat igrala neodločeno. Trinajste nosilke so prikazale največji odpor med vsemi dosedanjimi ruskimi tekmicami in pred zadnjo partijo je bil izid še neodločen.

Italiji je točko priigrala 38-letna Olga Zimina, leta 2001 ruska prvakinja, z zmago nad Valentino Gunino, trikratno posamično evropsko prvakinjo. Polina Šuvalova je v zadnjem dvoboju na tretji šahovnici s prednostjo kmetov v končnici strla odpor 53-letne ukrajinske veteranke Jelene Sedine za minimalno zmago Rusinj. Te imajo deset točk, s sedmimi je Italija padla na šesto mesto.

Doslej tretja Gruzija se je pomerila z Armenija ter zmagala z 2,5:1 in napredovala na drugo mesto, prav tako osem točk pa imajo na tretjem mestu Grkinje. Francijo so premagale z 2,5:1,5.

Do tega kroga vodilni Azerbajdžanci, drugi nosilci, so se pomerili s prvimi šahisti EP Rusi, vse štiri partije pa so se končale z delitvijo točke. Doslej četrta Španija je igrala prav tako 2:2 z doslej drugouvrščeno Madžarsko, ki je izgubila dve mesti.

Zanjo je točko dosegel 22-letni Benjamin Gledura, ki je tako dobil še peto partijo v nizu, za Španijo pa je celo točko osvojil 49-letni Latvijec Aleksej Širov, nekdanji drugi igralec sveta. Španija je na sedmem mestu s sedmimi točkami, pred njo je šest ekip s po osmimi. Za Rusijo je drugi Azerbajdžan, tretja pa Ukrajina, ki je z 2,5:1,5 ugnala Gruzijce.