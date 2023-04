V Ormožu okronali državne prvake v strelstvu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Prlekiji so okronali nove strelske državne prvake v zračnem orožju. V disciplini zračna puška 10 metrov sta v članski posamični konkurenci zlato kolajno osvojila Nuša Žnidarič (Kovinar Ormož) in Blaž Lužar (Olimpija), v zračni pištoli pa Denis Bola Ujčič (Postojna) in Jože Čeper (Dušan Poženel Rečica).