Deni Kožul obstal v osmini finala

Aktualni slovenski državni prvak, ki je v prvem krogu s 3:1 premagal Hunga Jing-Kaija iz Tajvana, nato pa v drugem še Brazilca Erica Joutija, je dvoboj z 21-letnim Hamado, 111. igralcem svetovne lestvice, začel obetavno. Toda po vodstvu s 5:1 je Japonec dosegel šest zaporednih točk, vendar to sedem let starejšega Logatčana ni zmedlo, saj do konca niza tekmecu ni prepustil niti točke.

To je bilo tudi njegovo zadnje vodstvo. V preostalih treh nizih je prevladoval Hamada, ki je v drugem nizu povedel s 3:0, v tretjem s 4:0, v četrtem pa z 2:0, nato pa niti enkrat ni dovolil, da bi Kožul izid izenačil, kaj šele, da bi prišel do vodstva.