Davor Janžič selektor članske balinarske reprezentance

Izvršni odbor balinarske zveze Slovenije je izbral selektorja slovenske članske reprezentance. To nalogo so za naslednji dve leti zaupali Davorju Janžiču, ki je dobil popolno podporo. Drugi kandidat, ki ga je predložila tekmovalna komisija, je bil Bojan Berčič. Tri dodatne kandidate je komisija izločila, čeprav so izpolnjevali razpisne pogoje.

Po odstopu Aleša Škoberneta lani je bil Anton Kosar imenovan za vršilca dolžnosti selektorja naših članov in vodil reprezentanco na svetovnem prvenstvu v turškem Mersinu. Tam so Slovenci osvojili tri kolajne. Aleš Borčnik in Anže Petrič sta bila svetovna prvaka v štafeti, Davor Janžič in Dejan Tonejc pa sta osvojila srebro v natančnem zbijanju in igri v krog.

Mednarodna in evropska zveza sta zaradi koronvirusa preložila velika tekmovanja in je položaj okrog tega ta čas še negotov. Morda pa bo jeseni pri nas peto evropsko prvenstvo za ženske, če bodo razmere to dovoljevale.