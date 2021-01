Cleveland Browns po 18 letih znova v končnici lige NFL

Že pred tem so si nastop v končnici konference AFC zagotovili aktualni prvaki Kansas City Chiefs, ki bodo imeli z najboljšim izkupičkom v ligi (14:2) do 55. super bowla prednost domačega igrišča in bodo kot prvi nosilci v prvem krogu prosti, ter Buffalo Bills in Pittsburgh Steelers.

Buffalo je z visoko zmago proti Miami Dolphins s 56:26 pomagal do končnice tako Tennesseeju kot Indianapolisu. Za eno od treh vstopnic za konferenčni polfinale pa se bodo Bills pomerili z Indianapolisom, ki je zadnji tekmi premagal moštvo Jacksonville Jaguars z 28:14.

Po dramatični zmagi v zadnji minuti proti Houston Texans s 41:38 se bo Tennessee vendarle kot zmagovalec južne divizije doma pomeril z Baltimore Ravens. Slednji so do "wild carda" prišli po zanesljivi zmagi proti odpisanim Cincinnati Bengals z 38:3 in so ena najbolj vročih ekip ob koncu rednega dela.

Cleveland, ki je v zadnji tekmi rednega dela ugnal Pittsburgh Steelers s 24:22, se bo za polfinalno vstopnico v AFC pomeril prav s Steelers, ki so nekoliko spočili nekatere nosilce in niso razkrili vseh orožij pred ponovnim, bolj pomembnim obračunom naslednji konec tedna.

Pred zadnjim tednom so si končnico konference NFC zagotovili Green Bay Packers, New Orleans Saints, Seattle Seahawks in Tampa Bay Buccaneers s Tomom Bradyjem, ki je po prihodu iz New England Patriots (brez končnice prvič po 2008) moštvu s Floride pomagal prekiniti 13-letno sušo brez nastopa v končnici.

Buccaneers bodo za polfinale NFC igrali v gosteh proti ekipi Washingtona. Ti so bili s sedmimi zmagami na 16 tekmah najboljši v najbolj skromni vzhodni diviziji NFC, potem ko so ugnali Philadelphio z 20:14 ter s tem preprečili nastop v končnici New York Giants, ki so še imeli nekaj upanja po zmagi s 23:19 proti Dallas Cowboys.

New Orleans bo naslednji konec tedna meril moči s Chicago Bears. Slednji so v končnico napredovali kljub porazu s 16:35 proti Green Bay Packers, saj je Arizona v neposrednem obračunu izgubila proti Los Angeles Rams z 18:7. Green Bay si je z zmago zagotovil prvo mesto v konferenci in bo prihajajoči konec teden prost.

Rams bodo kot šestopostavljena ekipa v končnici izzvali moštvo Seattle Seahawks, ki je že pred tem osvojilo prvo mesto v zahodni NFC diviziji, v boju z New Orleansom in Green Bayjem pa so bili prekratki za vnaprejšnjo uvrstitev v konferenčni polfinale.

Prvih šest dvobojev končnice bo na sporedu 9. in 10. januarja. Super bowl pa bo na vrsti v noči iz 7. na 8. februar.