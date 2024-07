Mia Krampl rešuje slovensko čast v Chamonixu

Pri ženskah je bila v polfinalu najboljša Japonka Ai Mori, ki je dosegla višino 45+. Sledila ji je Avstrijka Jessica Pilz (43), tretja je bila Američanka Anastasia Sanders (40).

Tekmovalke od petega do 13. mesta so vse posegle po oprimku 35+, zaradi boljše uvrstitve v kvalifikacijah pa si je finale osmerice med drugim zagotovila Mia Krampl na sedmem, za las pa je brez ostala Vita Lukan na devetem mestu. Sara Čopar (25+) in Lucija Tarkuš (20+) sta zasedli 20. oziroma 22. mesto.

V kvalifikacijah sta nastopili tudi Rosa Rekar in Lana Skušek, ki sta končali na 29. oziroma 32. mestu.

Potočar: Žal mi je, da se ni izšlo

Luka Potočar je zasedel 18. mesto. Foto: Grega Valančič Pri moških je bil v polfinalu le Luka Potočar, a se edini slovenski moški predstavnik na prihajajočih olimpijskih igrah ni približal najboljši osmerici. Z oprimkom 32 je zasedel 18. mesto. Za finale je zadostoval 34. oprimek.

"Bilo je precej podobno kot v Innsbrucku. Lahko čez kvalifikacije, a tam so bile kot vselej smeri bolj enostavne. V polfinalu je bila smer podobna, do tja, kjer sem padel, ni bilo nič posebnega, potem pa gib, ko je bila pozicija čudna. Cilj je bil finale, tudi pripravljen sem bil zanj in plezal tako, zato mi je žal, da se ni izšlo. Trenutno je načrtovan najprej trening v Barceloni, nato pa slaba dva tedna treninga v Podvinu kot ponavadi in zadnje priprave na Pariz," je dejal 22-letni Potočar.

Najboljši v polfinalu je bil sicer Britanec Toby Roberts, ki je edini prišel do vrha smeri v Chamonixu, sledila sta mu Španec Alberto Gines Lopez (41) in Francoz Sam Avezou (40+).

V kvalifikacijah sta izpadla Martin Bergant na 51. in Lovro Črep na 52. mestu.

Finale žensk se bo začel ob 20.30, moški pa slabo uro kasneje.