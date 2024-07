Pet Slovencev v polfinalu Chamonixa

Potočar je tudi edini Slovenec, ki si je zagotovil nadaljevanje tekme. V kvalifikacijah sta nastopila še Martin Bergant in Lovro Črep, a sta bila z 51. in 52. dosežkom daleč od uvrstitve v šestindvajseterico, ki se je uvrstila v polfinale. Kvalifikacije je na vrhu z enako oceno končalo osem tekmovalcev, domačin Sam Avezou, Italijan Stefano Ghisolfi, Španec Alberto Gines Lopez, Japonca Zento Murashita in Shion Omata, Čeh Adam Ondra, Švicar Jonas Otelli in Britanec Toby Roberts.

V ženski konkurenci je v kvalifikacijah nastopila šesterica Slovenk, uspešne so bile štiri. Mia Krampl je končala na sedmem mestu, Vita Lukan si je razdelila deveto, prav tako si je 16. mesto delila Sara Čopar, polfinale je s 24. mestom še ujela tudi Lucija Tarkuš. Za tri mesta je bila prekratka Rosa Rekar na 29. mestu, Lana Skušek je končala na 32. Najvišjo oceno kvalifikacij je imela četverica tekmovalk, Korejka Kim Jain, Japonki Mei Kotake in Ai Mori ter Avstrijka Jesica Pilz.

Polfinale bo na vrsti v nedeljo ob 10. uri, finale pa zvečer ob 20.30 za ženske in 21.25 za moške.