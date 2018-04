Celjske kegljačice četrte v evropskem pokalu v Nemčiji

Na letošnjem evropskem pokalu prvakinj v Bambergu so kegljačice Celja osvojile četrto mesto. V boju ta tretje so izgubile s češko ekipo Slovan Rosice s 3:5, pred tem pa v polfinalu proti domači Victorii z 2:6.

Foto: zajem zaslona

Slovenske prvakinje so bile Čehinjam dokaj enakovredne. Po nastopu prvih treh tekmovalk so imele tekmice le 35 kegljev prednosti. Štajerke so se v nadaljevanju trudile po najboljših močeh, da bi nadoknadile to razliko, vendar jim to ni v celoti uspelo. Češka ekipa si je zagotovila dodatni dve točki, ker podrla 24 kegljev več.

Pri Celjankah so zmagale Patricija Bizjak proti Nikoli Tatouškovi s 3:1 (589:604), Rada Savič je ob neodločenem izidu na stezah 2:2 podrla 27 kegljev več kot AlenaKantnerova (597:570), tretjo točko je osvojila njena sestra dvojčica Nada, ki je bila boljša od izkušene Nadežde Dobešove s 3:1 (595:571).

Za naslov letošnjih evropskih klubskih prvakinj se bosta pomerili nemška Victoria Bamberg in rumunski Elektromures, v moški konkurenci pa nemški prvak Rot Weiss Zerbst s Slovencema Urošem Stoklasom in Borisom Benedikom, ki se bo v finalu spoprijel s slovaško Podbrezovo.