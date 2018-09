Britanski tank ostaja kralj: Rus je začel pogumno, potem pa ga je zadela "macola" #video

Britanski boksarski šampion Anthony Joshua je ostal kralj težke kategorije, potem ko je na razprodanem Wembleyju v sedmi rundi s tehničnim nokavtom premagal izkušenega Rusa Aleksandra Povetkina in ubranil naslov svetovnega prvaka po verzijah WBA, IBF, WBO in IBO. To je bila za Joshuo že 22. zmaga v profesionalni karieri, poraza še ne pozna.

Ruski boksar je dvoboj začel odločno, že v prvi rundi je z izjemno kombinacijo načel nos britanskega orjaka, a bolj ko se je obračun daljšal, bolje je bil videti aktualni svetovni prvak. Čeprav v prvih šestih rundah ni blestel, je v sedmi ujel Rusa in ga z udarci načel, kot ga do zdaj ni še nihče. Niti Vladimir Kličko, ki je leta 2013 Povetkinu prizadejal edini poraz do zdaj. Ukrajinec je takrat Rusa premagal po točkah.

Ruski borec se je dobro držal, nato pa skoraj padel iz ringa:

Yo Anthony Joshua just made Povetkin to see stars 😭



Felt that punch in my soul 😩😩 K.O 🥊 pic.twitter.com/VRlijDsHlj — ♠️ (@TheIfee) September 22, 2018

Počasni posnetek udarca, ki pogubil Povetkina:

AJ Dismantles Povetkin in the 7th Round 💥🥊 #JoshuaPovetkin 🇬🇧🇷🇺 pic.twitter.com/pdKFfNAa8Y — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) September 22, 2018

Kdo bo naslednji? Wilder, Fury, Whyte ...

Rusa do zdaj ni nokavtiral še nihče. Niti legendarni Kličko. Foto: Reuters "Povetkin se je izkazal za odličnega borca, a sam sem prišel, da se zabavam, da delam tisto, kar sem treniral," je dejal 28-letni boksarski šampion, ki se že spogleduje s 13. aprilom, ko bo spet stopil v ring.

"Koga želite?" je vprašal razprodani Wembley. "Tisti, ki se hoče boriti, je dobrodošel. Boril se bom s tistim, ki ga boste izbrali vi. To je bistvo tega športa," je z nasmehom na obrazu govoril britanski narodni junak.

Bolj konkreten je bil njegov zastopnik Eddie Hearn: "Anthony je spet dokazal, da ni svetovni prvak Instagrama, ampak resničen šampion. Poglejmo, kaj se bo zgodilo na dvoboju med Deontayjem Wilderjem in Tysonom Furyjem. Če se nam ne bo uspelo dogovoriti z Wilderjem, do zdaj se nam ni, bo Joshuov naslednji tekmec Dillian Whyte."

Joshua in Whyte sta se leta 2015 že udarila, takrat je Anglež rojaka z nokavtom zaustavil v sedmi rundi. To vsekakor ne bi bil najbolj atraktiven dvoboj, vsi si želijo za novega tekmeca Joshue zmagovalca dvoboja med Wilderjem in Furyjem, ki bo na sporedu 1. decembra v Los Angelesu.

Tiho ni bil niti Fury

''Tabor Joshue je dokazal, da se z mano noče boriti. Niti omenili me niso. Tudi prav je tako, dokazali so, da so šarlatani, a zato tudi vedo, da se me morajo za vsako ceno izogibati. Joshua, beži, da ti z jabom ne odtrgam glave. Decembra bo jasno, kdo je najboljši težkaš na svetu. O tem ni dvoma,'' je svoje po spektaklu na Wembleyju na družabnih omrežjih dodal še kontroverzni Fury.

