Brez slovenskega moškega finala v Meiringenu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na švicarski premieri svetovnega pokala v športnem plezanju v Meiringenu je na sporedu le še zadnje dejanje, moški finale, ki bo minil brez slovenskega zastopstva. Med dvajseterico polfinalistov so bili tudi štirje Slovenci, Zan Lovenjak Sudar, Gregor Vezonik, Anže Peharc in Jernej Kruder, ki se niso uvrstili v finale najboljše šesterice.

Libeličan Lovenjak Sudar je bil s petimi rešenimi balvanskimi problemi v 11 poskusih do vrha najboljši Slovenec v petkovih moških kvalifikacijah in se je zavihtel na sam vrh razpredelnice.

Današnji polfinale pa Korošcu ni prinesel tako želenega prvega finala v konkurenci svetovne elite. Brez osvojenega vrha smeri, zmogel je tri cone v treh balvanskih problemih od štirih v polfinalu, je osvojil 20. mesto med dvajseterico polfinalistov.

S sedmim dosežkom kvalifikacij se je v drugi krog tekmovanja uvrstil njegov klubski kolega z Raven na Koroškem Vezonik, ki je tekmovanje sklenil na 13. mestu. Na svojem računu je imel en vrh smeri in osvojene cone v naslednjih treh balvanih. Trinajsto mesto je tudi najboljši slovenski dosežek moškega polfinala.

Tržičan Peharc z enim vrhom in dvema conama in Celjan Kruder s štirimi conami, brez vrha smeri, sta uvodno tekmo svetovnega pokala letošnje sezone končala na 17. oziroma 18. mestu. Za preboj med najboljšo šesterico je bilo treba rešiti vsaj dva balvanska problema in osvojiti vsaj še dve coni v čim manjšem številu poskusov.

Janja Garnbret Foto: Guliverimage

Že na začetku sezone pa se je izkazala Janja Garnbret, ki je v odlični poolimpijski formi ter je v soboto zvečer prepričljivo zmagala. Olimpijska prvakinja je edina rešila prav vse balvanske probleme v kvalifikacijah, polfinalu in finalu. Garnbretova je vpisala svojo 32. zmago v svetovnem pokalu, 14. balvansko.

Garnbretova je bila edina Slovenka v ženskem polfinalu in finalu Meiringena od sedmih Slovenk v petkovih kvalifikacijah. Vita Lukan je polfinale zgrešila na 23. mestu, Mia Krampl je bila 25., Sara Čopar 37., Lučka Rakovec 39., Julija Kruder 43. in Katja Debevec 47.

Naslednja tekma svetovnega pokala v balvanih bo v Seulu v Južni Koreji od 6. do 8. maja. Garnbretova se je odločila, da bo v poolimpijskem letu nastopila na manj tekmah, naslednje štiri tekme balvanske sezone bo izpustila.

Napovedala je, da so bo vrnila na začetku sezone v težavnosti junija v Innsbrucku. Za glavni cilj sezone si je izbrala avgustovsko evropsko prvenstvo v Münchnu, kjer bo tudi prvi tekmovalni preizkus na veliki sceni nove olimpijske kombinacije balvani-težavnost.

Ta disciplina bo na poletnih olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu, kamor želi Garnbretova priti v najboljši možni formi. Olimpijske kvalifikacije za Pariz bodo avgusta 2023 v Bernu.