Brez presenečenj na kanalu ob tacenski progi

V kanalu ob tacenski slalomski progi je danes potekalo tekmovanje na kajakaškem poligonu. Na tekmi se je zbrala večina najboljših slovenskih slalomistk in slalomistov. Pogled na rezultate ni ponudil večjih presenečenj, saj je med kajakaši slavil Peter Kauzer, med kajakašicami Urša Kragelj, med kanuisti Luka Božič, med kanuistkami pa Alja Kozorog.

Vsi omenjeni so dosegli najboljše slovenske uvrstitve tudi pred dvema tednoma na tekmi za lestvico ICF v Solkanu. Tokrat je zaradi družinskih in študijskih obveznosti manjkala le peščica najboljših, med njimi aktualni svetovni prvak Benjamin Savšek in Celjan Simon Brus.

Prihodnje slalomske preizkušnje v Tacnu bodo precej bolj napete in večjega pomena, saj bodo 5. in 6. maja v okviru mednarodne tekme potekale tudi izbirne tekme za uvrstitev v slovensko reprezentanco.

Kajakaški poligon v Tacnu pa bo ob koncu avgusta gostil najboljše svetovne slalomiste na predzadnji tekmi svetovnega pokala sezone.