Brazdova in Babuta najboljša v Changwonu

Čehinja Lucie Brazdova in Indijec Arjun Babuta sta zmagovalca današnjih finalnih tekem svetovnega pokala v južnokorejskem Changwonu v disciplini zračna puška 10 metrov. Čehinja je bila v finalu po točkah boljša od Romunke Roxane Sidi s 16:8, Indijec pa od Američana Lucasa Kozenieskyja s 17:9.

Na letošnji četrti tekmi za svetovni pokal v zračnem in malokalibrskem orožju sta nastopili tudi dve Slovenki. Živi Dvoršak se je na nedeljski kvalifikacijski tekmi nasmihala nova vrhunska uvrstitev. Ljubljančanka je bila po uvodnih 46 strelih na samem vrhu, v 47. strelu pa je zadela le 3,5 kroga in močno zdrsnila po lestvici in tekmo s 625,6 kroga končala na 24. mestu.

Poleg 31-letne Dvoršakove je nastopila tudi pet let starejša Sonja Benčina. Letošnja državna prvakinja v zračni puški je tekmovanje končala na 41. mestu, potem ko je zadela 622,3.

Dvoršakovo v nedeljo, 17. julija, v Changwonu čaka še tekma v kraljevski strelski disciplini - malokalibrska puška trojni položaj 50 metrov. V drugih disciplinah ni slovenskih predstavnikov.