Božič na DP hitrejši od Savška

Na Soči so podelili kolajne najboljšim slalomistom na divjih vodah, ki so v Solkanu tekmovali na državnem prvenstvu. Zlatih kolajn so se razveselili Eva Terčelj, Peter Kauzer, Eva Alina Hočevar in Luka Božič. Prvenstvo je bilo zaradi poplav in uničene infrastrukture na Savi na Primorsko preseljeno iz Tacna.

V konkurenci kajakašic se je zmage in naslova državne prvakinje razveselila Ljubljančanka Eva Terčelj, pred Leo Novak, dobitnico kolajne na letošnjem evropskem prvenstvu do 23 let, ter Rio Šribar, ameriško reprezentantko slovenskih korenin, ki je sicer tudi članica tacenskega kluba. Eva Alina Hočevar je bila četrta. Slednja se je bolje znašla v kanuju, kjer je zmagala z naskokom sekunde pred Leo Novak, na tretje mesto pa se je uvrstila primorska kanuistka Alja Kozorog, ki je zaostala za dobri dve sekundi.

Med kajakaši je vnovič zmago slavil Peter Kauzer, ki je imel v cilju sekundo in 26 stotink prednosti pred Celjanom Martinom Srabotnikom. Tudi na tretjem mestu je preizkušnjo končal celjski kajakaš, in sicer Lan Tominc.

V kanuju je zmaga ostala v domačem klubu Soške elektrarne, saj je bil najboljši Luka Božič, ki je bil od olimpijskega prvaka Benjamina Savška hitrejši za sekundo in pol. Na tretje mesto se je uvrstil aktualni mladinski svetovni prvak v kanuju Žiga Lin Hočevar.

Posamičnim tekmam so sledile še ekipne. V članski konkurenci kajakašev so se naslova državnih prvakov veselili Celjani Jan Ločnikar, Martin Srabtonik in Lan Tominc, drugi so bili kajakaši KKK Ljubljana Ulan Valant, Anže Urankar in Marko Petek, tretji pa predstavniki KKK Tacen Luka Čižman, Žan Jakše in Vid Kuder Marušič.

V članski konkurenci kajakašic so bile najboljše predstavnice KKK Ljubljana Eva Terčelj, Ajda Novak in Sara Globokar, druge so bile članice KK Soške elektrarne Sara Belingar, Neja Velišček in Asja Jug, tretje pa predstavnice KK Simon Eva Alina Hočevar, Lea Senica in Ema Lampič.

V kanuju so bili najboljši Primorci Luka Božič, Nejc Polenčič in Adam Križaj, drugi so bili kanuisti KKK Tacen Matej Trojanšek, Tit Šenk in Anže Berčič, tretji pa člani KK Simon Juš Javornik, Žiga Lin Hočevar in Simon Hočevar.

