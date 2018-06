Bomo dobili prvega Slovenca v ameriški ligi NFL?

Obrambni igralec Ljubljana Silverhawks Anže Prislan se te dni odpravlja na preizkušnjo v ZDA. Če bi mu uspelo prepričati trenerje na eni izmed ameriških univerz, da je vreden njihovega zaupanja, bi bil to prvovrsten dosežek. Do zdaj preboj na ameriško univerzo ni uspel še nobenemu igralcu ameriškega nogometa iz Slovenije.

Anže Prislan bo na vzhodni obali Severne Amerike opravil nekaj preizkusov na ameriških univerzah, kot so Rutgers, U Conn, West Virginia in druge, ter skušal prepričati skavte univerz, da je prav on tisti, ki si zasluži štipendijo ter posledično tudi izobraževanje na eni od fakultet.

"Pristali bomo v New Jerseyju, nato pa bomo z avtobusom potovali naokoli in se udeležili kampov. Obiskali bomo tudi en mega kamp, kjer bo prisotnih kar dvajset univerz," je namen obiska v ZDA osvetlil Prislan, ki ameriški nogomet trenira šele štiri leta, a si ga je želel že od malega.

Foto: osebni arhiv "Že od nekdaj sem si želel trenirati ameriški nogomet, vendar dolgo časa nisem poznal nobenega kluba v Sloveniji. Dejstvo je, da ta šport v Evropi še ni tako razvit. Nato mi je eden od sošolcev povedal, da obstaja klub ameriškega nogometa Silverhawks. Včlanil sem se. Že od začetka sem bil dober, ker sem že po predispoziciji športne postave. Po srcu sem športnik in takoj sem se zaljubil v ta šport," je na kratko povzel svojo kariero.

Kmalu po včlanitvi v ekipo Silverhawks je spoznal, da se želi s tem športom ukvarjati profesionalno. "To sem vedel dokaj kmalu. Najprej sem igral v drugi ligi, potem pa sem začel s Silverhawksi igrati v avstrijski ligi AFL.

Ko sem videl, da sem tudi v AFL konkurenčen, sem se zamislil, da bi mogoče kariero nadaljeval tam, kjer se je ta šport dejansko rodil. Zato sem se odločil, da se bom odpravil čez lužo. Prvi, ki me je za to navdušil, je bil Matic Pirnat, trener Domžale Tigers, podpirajo pa me tudi zdajšnji trener Rok Štamcar in moji soigralci," je povedal Prislan, ki se je pred ameriškim nogometom ukvarjal s košarko, break-danceom in atletiko.

189 centimetrov visokega in 108 kilogramov težkega Prislana so kmalu opazili tudi trenerji ameriškega nogometa v Evropi. "Soigralec je na naši strani Ljubljana Silverhawks na Instagramu objavil posnetek, na katerem je bil moj olimpijski rekord. To je opazil neki trener iz Nemčije, ki me je povabil na njihov atletski preizkus (t. i. combine op.). Tam sem opravil testiranja, na katerih sem pokazal zelo dobre rezultate. Posledično so me povabili na ta kamp po ZDA."

Vendar pot od ideje o študiju čez lužo do uresničitve ni bila lahka. "Če bom izbran na ameriški univerzi, bom dejansko prvi igralec ameriškega nogometa v Sloveniji, ki bo odšel na univerzo v ZDA, zato je vse to novo. Nikogar nimam, ki bi mi bil lahko v pomoč, da bi delil svoje izkušnje z mano. Sem pa spoznal agenta, ki je vpet v košarko, zaradi česar je že imel izkušnje in mi je pri odhodu pomagal. Poleg tega sem moral najprej prijaviti na center NCAA, tam opraviti nekaj izpitov, prav tako sem moral opraviti ameriško maturo, test tujega jezika in podobno," razlaga 21-letnik.

Prislan se zaveda, da je podobnih nadobudnežev, kot je sam, ogromno, vendar se konkurence ne boji. "Nekateri fantje igrajo že vse življenje, jaz pa šele štiri leta. Sem zelo tekmovalen tip človeka in pripravljen narediti vse, da premagam tistega, ki mi stoji nasproti."