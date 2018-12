Boj proti dopingu bo v prihodnje še učinkovitejši

Slovenska protidopinška organizacija (Sloado) je danes pripravila konferenco z naslovom Šport brez dopinga je zaveza vseh, na kateri so obravnavali doslej opravljeno delo na področju protidopinškega delovanja, izpostavili pomen osveščanja športnikov in orisali smernice za nadaljevanje dela v prihodnje.

Na konferenci so obravnavali pregled aktivnosti na protidopinškem področju v zadnjih petih letih in pojasnili, kako bo delovanje Sloada potekalo v prihodnje. "Ključno je preventivno delo, v svetu prihajajo novi prijemi in metode. Biološki potni list je projekt prihodnosti, to je stvar, v katero se intenzivno usmerjamo. Naredili smo raziskavo v našem prostoru, kaj si športniki in trenerji predstavljajo pri protidopinškem boju. Glas športnikov v slovenskem športu ni dovolj glasen, zato moramo o tem spregovoriti skupaj z njimi," je dejal direktor krovne protidopinške organizacije v Sloveniji Jani Dvoršak.

Poudaril je, da ga najbolj veseli, ker je na letošnji jubilejni deseti protidopinški konferenci prisotnih 37 predstavnikov različnih zvez, kar je največ doslej. V primerjavi z lanskim letom pa je za skoraj 50 odstotkov večje število opravljenih testov, ki se bliža številki 400, vsaj toliko jih bo tudi v naslednjem letu, je napovedal Dvoršak.

Obeta se več testov izven tekmovanj

Foto: Peter Kastelic Sloado namerava v prihodnosti več testov izvajati izven tekmovanj, namen pa je tudi predvsem preventivno delovanje. Osveščanje bo tudi med rekreativci, a je Dvoršak poudaril, da je odziv na preventivne programe Sloada v tej skupini športnikov zelo slab. Med sodelovanjem z zvezami je Dvoršak izpostavil NZS, ki je letos od 100 testov sama pokrila stroške pri 70, zadovoljen pa tudi z OI v Južni Koreji, ko so testirali vse slovenske športnike in opravili 178 testov.

Na konferenci so predstavili preventivne programe, podrobneje so spregovorili o biološkem potnem listu za športnike, predstavili so tudi izsledke nacionalne raziskave o protidopinški ozaveščenosti slovenskih športnikov in trenerjev.

Nina Makuc je predstavila preventivno delovanje in poudarila, da morajo na tem področju začeti delovanje zgodaj, že pri otrocih, v prizadevanju za čist šport pa morajo sodelovati vsi deležniki - od staršev, šole, trenerjev, klubov, olimpijskega komiteja do Sloada. Želja pa je narediti red in boljšo sistematizacijo, da bodo lahko športnikom posredovali še boljše informacije. Novost bo tudi e-izobraževanje, večji poudarek bo na programih za šolsko mladino. Poudarila pa je tudi pomembnost sodelovanja s panožnimi zvezami in OKS.

Nekoč je bilo drugače

Foto: Thinkstock Tanja Kajtna pa je predstavila protidopinško osveščenost med trenerji in športniki na temelju raziskave v treh športno primerljivih državah, Sloveniji, Avstriji in Estoniji: med drugim je ugotovila, da je mnenje trenerjev in športnikov o delu in pomenu protidopinških teles razmeroma dobro, pogreša pa več sodelovanja oziroma pogovorov o tej pomembni temi na relaciji športnik - trener, saj ima slednji odločilno vlogo pri oblikovanju športnikovega odnosa tudi do dopinga, ta tema pa tudi ne sme biti tabu tema v življenju športnikov.

Na konferenco so povabili tudi nekatere aktivne in že upokojene vrhunske športnike, ki so podali svoje videnje dopinške problematike oziroma boja proti dopingu. "Čist šport pomeni tudi miselnost, da delamo pošteno in da doping ni prva stvar za mlade, ko pogovor nanese na rekordne dosežke. Nekoč smo občudovali vrhunske dosežke, danes pa je pogosto prvo vprašanje 'kaj je pa ta jedel'," je o dopinški problematiki dejala nekdanja plavalka Sara Isaković, danes tudi protidopinška ambasadorka, atlet Rožle Prezelj pa je dodal: "Predvsem po tej ruski aferi se je veliko spremenilo. Športna javnost se te problematike bolj zaveda, je pa seveda še veliko prostora za izboljšave."