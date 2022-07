Vrhunec sezone vse bližje, slovenska pričakovanja pa visoka

Pred najboljšimi kajakaši in kanuisti so tekme sezone. Tekmovalci v slalomu na divjih vodah se bodo od 26. do 31. julija merili na svetovnem prvenstvu v Augsburgu, sprinterje na mirnih vodah pa od 3. do 7. avgusta čaka svetovno prvenstvo v kanadskem Halifaxu.

Slovenci imajo za zdaj za seboj odlično sezono, zato se tudi tokrat nadejajo odmevnih uvrstitev, kot je to že običaj, pričakujejo tudi kakšno kolajno.

V ekipah ni presenečenj, pri slalomistih bo reprezentančna sestava ista kot za majsko evropsko prvenstvo, pri sprinterjih pa bo tokrat manjkala Špela Ponomarenko Janić, ki se je že pred sezono odločila, da se bo udeležila le dveh tekem svetovnega pokala, svetovno in evropsko prvenstvo, slednje bo takoj po svetovnem, pa bo izpustila.

Anja Osterman ima na SP visoke cilje. Foto: Jan Šmit

V Kanado bodo odpotovali Anja Osterman, Vid Zakrajšek in dvojec Vid Debeljak ter Rok Šmit. Prva dva sta letos že stala na stopničkah svetovnega pokala, lep rezultat pričakujeta tudi na največjem tekmovanju. "Vsekakor so moji cilji visoki, toda glavno bo, da bom zadovoljna s svojim veslanjem. Menim, da sem odlično pripravljena," pred odhodom trdi Ostermanova, ki se je na prvenstvo pripravljala skupaj s Slovakinjami in z Madžarkami, s katerimi se je lahko primerjala.

Podobno kot Ostermanova razmišlja tudi Zakrajšek: "Želim si, da bi bil dober na 1000 metrov, a izkušnje kažejo, da več lahko pričakujem na 5000 metrov. Sem pa tempiral formo, da bi lahko bil dober tudi na krajši razdalji."

Savšek ima na Augsburg lepe spomine

V ekipi slalomistov so tako kajakaši Peter Kauzer, Martin Srabotnik, mladi Ulan Valant, Eva Terčelj, Ajda Novak in Eva Alina Hočevar, ki bodo poleg Vida Kudra Marušiča, Tineta Kanclerja, Marka Petka in Srabotnika tekmovali tudi v novi olimpijski disciplini, ekstremnem slalomu. Hočevarjeva bo nastopila tudi v kanuju, poleg nje pa kanuistični del ekipe sestavljajo olimpijski prvak Benjamin Savšek, Luka Božič, Anže Berčič, Alja Kozorog in Lea Novak.

Največ se pričakuje od kanuistov Savška in Božiča, ki po novem zasedata prvi dve mesti na svetovni lestvici in imata za seboj odličen prvi del sezone. Savšek je maja v Liptovskem Mikulašu še četrtič postal evropski prvak, tudi na vseh tekmah svetovnega pokala je bil med najboljšimi, podobno velja za Božiča, ki je dobil tekmo v Pragi, v Tacnu pa je bil drugi.

"Na Augsburg imam lepe spomine. Tu sem na evropskem prvenstvu osvojil prvo kolajno na velikih tekmovanjih. Progo dobro poznam, moram priznati, da ne sodi med moje najbolj priljubljene. Sicer je zelo zahtevna, podobna tacenski, a ožja, kar meni ni najbolj všeč. Kljub temu pa so moji cilji visoki. Imam že en naslov svetovnega prvaka, še nekaj kolajn drugega leska, upam pa, da bom zbirko odličij še razširil," visokih pričakovanj ne skriva olimpijski prvak.

Božič se počuti vse boljše

Tudi Božič že ima kolajno s svetovnega prvenstva, jasno je, da si želi novo. "Po evropskem prvenstvu se je krivulja rezultatov zvišala, počutim se mnogo bolje kot lani oziroma na začetku letošnje sezone, zaradi tega sem optimist," je pred odhodom na prizorišče, kjer je slovenska ekipa letos že bila in bo tudi nekaj časa pred samim tekmovanjem, dobro razpoložen kanuist iz Mosta na Soči.

Peter Kauzer je na prvenstvu v Augsburgu tekmoval že pred 19 leti. Tokrat se nadeja boljšega rezultata. Foto: Nina Jelenc

Pred skoraj 20 leti je bil preveč zaletav

Pri kajakaših bodo oči uprte predvsem v veterana Petra Kauzerja in Evo Terčelj, oba se že lahko pohvalita z naslovom najboljšega na svetu. Kauzer je tudi edini, ki je na svetovnem prvenstvu v Augsburgu že tekmoval, leta 2003 se ni uvrstil v finale.

"Že takrat sem bil dovolj hiter za finale, a bil preveč zaletav, tako da so me pokopale napake. Verjamem, da sem se od takrat veliko naučil in da bo tokrat drugače," se nadeja boljšega rezultata kot pred 19 leti Hrastničan, ki se mu leta ne poznajo.

Terčeljeva letos še ni pokazala vsega, kar zna, kot sama pravi, pa dela na tem, da bo optimalne vožnje sestavila prav v Augsburgu.