Balinarski naslov v Sežano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Naslov balinarskega državnega klubskega prvaka v moški konkurenci za sezono 2019/20 je osvojila sežanska Skala. V finalu v ljubljanski Šiški so novi prvaki prevladovali skozi celotno tekmo ter se na koncu po zmagi s 15:7 veselili lovorike.

V uvodnem delu tekme je navdušil član Skale Matija Povh v igri v krog, kar je spodbudilo njegove soigralce in sežanska zasedba je tehnične discipline pričakala s prednostjo.

Sledil je izjemen nastop Gašperja Povha s 43 točkami v hitrostnem zbijanju, pomembne točke pa sta v naslednjih nastopih vknjižila še Matija Povh in Gašper Kraševec.

Škofjeločane je v igri za naslov ohranil Damjan Sofronievski, a so bili serijski prvaki po štafetnem zbijanju v sila težavnem položaju, saj sta Gašper Povh in Klemen Sosič v štafetnem zbijanju povišala na 13:5.

Pot do naslova pa kljub visoki prednosti ni bila lahka, saj so Gorenjci zaigrali na vse ali nič. Odločilna poteza je uspela Matiji Povhu v zadnjem obratu igre posameznikov s štirimi približanimi kroglami za veliko slavje Sežancev, ki so na naslov državnih prvakov čakali vse od leta 1995.