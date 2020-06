Konstruktorju že petnajsti naslov kegljaških državnih prvakov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kegljači mariborskega Konstruktorja so v zadnjem krogu ekipnega državnega prvenstva doma premagali ljubljansko moštvo Ograjca s 7:1 (3325:3230) in tako že petnajstič osvojili naslov državnih prvakov. Tokrat so le za točko prehiteli kamniški Calcit, ki je dosegel v Litiji le neodločen rezultat 4:4 (3418:3344).