Balinarji Agrochema izpadli iz evropskega pokala prvakov

Foto: Simon Maljevac/BZS

Novogoričani so bili proti Italijanom v precej podrejenem položaju in so proti favoritu iztržili le šest točk. Klemen Sosič je zmagal v igri v krog, Gašper Povh pa v hitrostnem zbijanju. Pred zadnjimi klasičnimi disciplinami so gostje vodili z 10:4, potem pa je zmagala le še domača trojica Marc - Ravbar - Petrič.

Napredovali so še hrvaški Sokol Dugopolje, francoski Saint Vulbas ter Gaglianico Biella iz Italije. V četrtfinalu se bodo pomerili slovenska ekipa Trata in La Perosina, Zrinjevac (Hrvaška) in Gaglianico Biella, BRB Ivrea (Italija) in CRO Lyon (Francija) ter Sokol in St. Vulbas (Francija). Prve tekme bodo 12. maja, povratne pa 26. maja.