Klavora in Kysselefova na zmagovalnem odru

Baku, svetovni pokal

Klavora, ki si je finalni nastop sicer pritelovadil s prvo oceno kvalifikacij, je pred finalom dejal, da ima še nekaj rezerve. Želel si je ponoviti kvalifikacijsko predstavo in še kaj dodati, a se mu ni izšlo po željah. Kljub temu je bil 29-letni Ljubljančan s svojim današnjim nastopom zadovoljen.

"Želel sem se čim bolj približati vaji iz kvalifikacij, ki je bila izvedbeno res lepa. V kvalifikacijah sem še imel nekaj rezerv. Danes sem želel narediti podobno vajo kot pred dvema dnevoma. V kvalifikacijah sem 'zalimal' seskok, danes pa sem naredil majhen korak nazaj. Vseeno sem zadovoljen. S trenerjem Dejanom Jovanovičem sva za ta del sezone načrtovala nastope s to vajo in se držim zastavljenega načrta," je iz Azerbajdžana sporočil Klavora, ki je uvodno tekmo sezone v Melbournu končal na petem mestu, tokrat pa je že korak bližje vrhu.

Brez grenkega priokusa

"Vesel sem, da sem lepo telovadil. Grenkega priokusa ni, četudi sem bil v kvalifikacijah najboljši. Naredil sem, kar znam. Tudi tekmeci so dobro delali. V finalu vedno svojo vlogo igrajo desetinke točke in treba je biti natančen. Sem zadovoljen. Tretji sem, stopničke so. Naslednja priložnost bo že naslednji teden v Dohi," je še dejal Klavora in pred naslednjo tekmo svetovnega pokala, ki bo že prihodnji teden v Katarju, napovedal: "Tja grem z dvignjeno glavo naprej in poln motivacije."

Tjaša Kysselef znova med prvo trojico. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Kysselefova z visoko oceno tretja

Uspešno je v finalu preskoka nastopila tudi Kysselefova, ki je na uvodni tekmi sezone v Melbournu na preskoku zmagala, na parterju pa je bila tretja. Tokrat je 24-letna telovadka 13,833 točke, kar je več, kot je prejela na uvodni tekmi, zasedla tretje mesto. Z oceno 14,300 je zmagala uzbekistanska gimnastična veteranka, nekdanja olimpijska in svetovna prvakinja Oksana Čusovitina, ki bo letos dopolnila 43 let.

V finalu preskoka je nastopila tudi Belakova, ki pa je pri enem od skokov padla in na koncu s 13,199 točke zasedla šesto mesto.

V poznejših urah bo danes v finalu dvovišinske bradlje nastopila še Lucija Hribar, ki je bila v kvalifikacijah četrta, v nedeljo pa finalna nastopa čakata še Saša Bertonclja na konju z ročaji in Kysselefovo na parterju.

Že v kvalifikacijah so obstali Alen Dimic na bradlji in drogu, Adela Šajn in Teja Belak na gredi ter Lucija Hribar na parterju.