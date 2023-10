Argentinci presenetili Valižane in se uvrstili v polfinale

Argentinci so presenetili Valižane in se prebili v polfinale svetovnega prvenstva.

Z dvobojem med Argentino in Walesom so se v Franciji začeli izločilni boji na svetovnem prvenstvu v ragbiju. Nekoliko presenetljivo so slavili predstavniki Južne Amerike, ki so bili v Marseillu od Walesa boljši s 29:17. Drevi se bosta v Parizu pomerili še reprezentanci Irske in Nove Zelandije.

Argentinci so predvsem v drugem polčasu bolje nadzorovali položaj na igrišču stadiona Velodrome in najprej rezali v zaostanek, ki so si ga nabrali sredi prvega polčasa (0:10), nato pa ob koncu tekme z dvema zadetkoma (try) zapečatili usodo otoške reprezentance.

Valižani so sedmič na 22 tekmah izgubili proti pumam, a šele tretjič na zadnjih 12 tekmah, prvič pa sta se zasedbi pomerili v izločilnih bojih na SP. Pred tem so Valižani dobili oba obračuna v skupinskem delu tekmovanja v letih 1991 in 1999.

Drevi se bosta v Parizu na Stade de Franceu pomerili Irska in Nova Zelandija. Čeprav je statistika izrazito na strani Nove Zelandije, pa so Irci vseh pet zmag na medsebojnih obračunih zabeležili na zadnjih osmih tekmah. Zadnjič sta se reprezentanci na SP pomerili pred štirimi leti na Japonskem, ko so Novozelandci v četrtfinalu slavili s 46:14.

V nedeljo bosta še para spodnjega dela tabele. Ob 17. uri se bodo v Marseillu udarili ragbisti Anglije in Fidžija, štiri ure kasneje pa se bo na obrobju Pariza čas ustavil za tekmo domače reprezentance proti aktualnim svetovnim prvakom Južnoafričanom.