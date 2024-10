Anka Pogačnik so naslova svetovne vojaške prvakinje v judu

Z ekipno tekmo se danes v Taškentu v Uzbekistanu zaključuje 42. CISM svetovno vojaško prvenstvo v judu. Na judo prizorišču v Aziji, sicer znanem po organizaciji tekmovanja v Grand slamu, so uspešno nastopili tudi trije pripadniki Športne enote Slovenske vojske. Anka Pogačnik je v kategoriji do 70 kg osvojila srebrno medaljo in naslov svetovne vojake podprvakinje v judu, olimpijska prvakinja Andreja Leški pa se je poslovila že po prvem krogu.

Anka Pogačnik je na poti do finala premagala Rusinjo Kazantsevo, Švicarko Gioio in domačinko Yuldashevo. Šele v finalu je po kazenskih točkah priznala premoč Italijanki Stangherlinovi in zasedla končno drugo mesto, so sporočili iz Slovenske vojske.

Anka Pogačnik (v modrem kimonu) Foto: osebni arhiv Zvonka Urankarja

Martin Hojak, ki je bil v prvem kolu prost, je v četrtfinalu premagal Alžirca Lounaoucija, v borbi za uvrstitev v polfinale pa je izgubil proti kasnejšemu zmagovalcu kategorije do 73 kg Uzbekistancu Akhadovu.

Martin Hojak (v modrem kimonu) Foto: osebni arhiv Zvonka Urankarja

V najštevilčnejši ženski kategoriji do 63 kg je Andreja Leški, ki je kljub številnim obveznostim po zmagi na olimpijskih igrah in posledičnem padcu forme želela predstavljati Slovensko vojsko na tem prvenstvu, že v prvem krogu naletela na močno predstavnico iz DR Koreje, ki jo je premagala po točkah in se poslovila.

Andreja Leški (v belem kimonu) Foto: osebni arhiv Zvonka Urankarja

Na prvenstvu je nastopilo 157 judoistov in 66 judoistk (skupaj 223 udeležencev) iz 29 držav v 14 različnih kategorijah (7 ženskih in 7 moških).

