Andreja Leški: Zame to ni majhna stvar

Slovenska judoistka Andreja Leški je v soboto v Montpellieru osvojila naslov evropske prvakinje v kategoriji do 63 kilogramov. Zdaj so ji v Judo centru Ljubljana priredili sprejem, na katerem je še enkrat podoživela sobotne boje in uspeh ter požela aplavz podpornikov in drugih navzočih.

"Mogoče je to majhna stvar za nekoga, ampak zame ni. To mi res veliko pomeni, tako si vzajemno izkazujemo podporo in zaupanje. To je dokaz, da res dobro sodelujemo in da smo vsi del tega, kar nam uspeva," je o samem sprejemu povedala 26-letna Andreja Leški. Letos tudi svetovna podprvakinja iz Dohe, svetovna podprvakinja in tretja z evropskega prvenstva v Lizboni leta 2021, je zadnja leta stalnica v vrhu svetovnega juda. "V samem vrhu se pozna vsaka sprememba. Moraš pa paziti na vse aspekte, tudi priprave in treninge. Mislim, da mi je vse skupaj uspelo res dobro povezati," je pojasnila Leški in se ozrla na svoje najuspešnejše leto.

Andreja Leški Foto: Bor Slana/STA "To je res najuspešnejše leto, če gledam z vidika tega evropskega naslova. Res pa je, da sem leta 2021 prav tako dosegla evropsko medaljo, svetovno medaljo, imela sem še šest uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu in skoraj vstopnico za olimpijske igre. Tako je leto 2023 kar primerljivo z 2021. Takrat sem govorila, da je najtežje ostati na vrhu, ampak mi uspeva. To je zame res nekaj neverjetnega. Če ne bi bila tako vztrajna in strastna pri tem, kar delam, bi bil ta uspeh nedosegljiv."

"Res sem si nabrala dobro popotnico za prihodnje leto, ampak bo vseeno pot do olimpijskih iger naporna. Tekmovanj je še kar nekaj, vsi se bodo borili za te olimpijske vstopnice. Upam samo, da ostanem brez poškodb, kar je glavno," je zaključila slovenska judoistka.

Ob njej sta na EP dobro nastopili tudi Anka Pogačnik (do 70 kg) in Maruša Štangar (do 48 kg), ki sta bili peti, preostali slovenski predstavniki, na EP je nastopila deseterica slovenskih judoistk in judoistov, niso posegli po višjih uvrstitvah.