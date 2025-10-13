Ana Jan in Tanja Verboten svetovni prvakinji

V Jesolu v Italiji se je končalo svetovno prvenstvo v taekwondoju po verziji ITF. Slovenski tekmovalki Ana Jan in Tanja Verboten sta osvojili odličji zlatega leska, Slovenija pa je v domovino prinesla še eno srebrno in dve bronasti kolajni, je sporočila slovenska zveza za tradicionalni taekwondo.

Ana Jan je zlato kolajno osvojila v konkurenci starejših mladink v kategoriji do 58 kg, Tanja Verboten pa v konkurenci veterank med 45 in 49 letom v kategoriji nad 75 kg. Verboten je osvojila tudi bron v formah črni pas tretji dan.

Mirza Čuskić je osvojil naslov evropskega podprvaka v kategoriji veteranov 35-44 let v formah črni pas tretji dan, tako kot Pia Zoja Glavnik v članski kategoriji. Na prvenstvu so nastopili še Staša Lipnik, Žan Kovačič in Dominik Jerovšek.

Na svetovnem prvenstvu med tretjim in 13. oktobrom je v mestecu v neposredni bližini Benetk nastopilo 1.186 tekmovalcev in tekmovalk iz 56 držav. Pred tekmovanje je potekal tudi kongres mednarodne zveze ITF, ki sta se ga udeležila predsednik ITF Slovenija Matevž Žugelj in Emin Duraković. Na kongresu je bilo sprejeto, da bo Kitajska gostiteljica svetovnega prvenstva leta 2027.