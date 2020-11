Ana Belac s prvim mestom v skupni razvrstitvi zaključila sezono na Symetra Touru

Triindvajsetletna Portorožanka je na zadnjem turnirju zaslužila nekaj manj kot 2000 dolarjev, kar je bilo dovolj, da je s prvega mesta izrinila Španko Fatimo Fernandez Cano, ki je morala turnir izpustiti zaradi okužbe z novim koronavirusom.

Španka je v skupnem seštevku oziroma Volvik Race For The Card za Belačevo zaostala dobrih 1000 dolarjev. Poleg njiju so si vozovnico za nastopanje na najprestižnejših turnirjih serije LPGA (Ladies Professional Golf Association) v 2021 zagotovile še Američanki Kim Kaufman (44.459 USD) ter Janie Jackson (41.723 USD) in Švedinja Frida Kinhult (42.057 USD), zmagovalka zaključnega turnirja sezone (-10).

Ana Belac, ki jo letos čaka še premierni nastop zadnjem majorju sezone, odprtem prvenstvu ZDA sredi decembra, je turnir v Davidsonu končala z rezultatom +7 (74-75-73-73).

Belačeva je prejšnji konec tedna kot prva Slovenka zmagala na turnirju profesionalne serije. S štiri udarci prednosti pred najbližjo zasledovalko je osvojila Carolina Classic na igrišču Pinehurst v Severni Karolini z nagradnim skladom 200.000 dolarjev in tako dosegla največji uspeh slovenskega golfa.

Preberite še: