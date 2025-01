Ameriški plavalni šampion bo dobil replike olimpijskih kolajn

"Popolnoma smo solidarni s prebivalci Los Angelesa in polni občudovanja do neumornega dela gasilcev in varnostnih sil," je v današnji izjavi dejal predsednik olimpijske družine Nemec Thomas Bach.

"Izvedeli smo tudi, da je veliki olimpijec Gary Hall Jr. izgubil svoje medalje v požaru. Mok mu bo priskrbel replike," je po poročanju dpa zagotovil prvi moč mednarodnega olimpijskega gibanja.

Petdesetletni Američan se je moral na hitro evakuirati iz hiše, da bi si rešil življenje, njegov dom pa so nato zajeli plameni in je zgorel v ognjeni ujmi, ki je opustošila številna naselja na širšem območju Los Angelesa.

Ko je bežal pred požarom, ni imel dovolj časa, da bi s sabo vzel tudi deset olimpijskih medalj. Pred smrtno nevarnostjo je rešil sebe in psa, pograbil pa je še fotografijo dedka in verski artefakt. Med letoma 1996 in 2004 je na treh OI kot član reprezentance ZDA petkrat osvojil zlato, trikrat srebro in dvakrat bron.

V požarih v drugem največjem mestu v ZDA je umrlo najmanj 16 ljudi, uničenih pa je bilo več kot 10.000 domov in poslopij.

