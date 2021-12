Nekdanji član IO SP v Katarju za tri leta v zapor

Katarsko sodišče je nekdanjemu članu izvršnega odbora svetovnega nogometnega prvenstva v Katarju, Jordancu Abdulahu Ibhaisu, po pritožbi zmanjšalo zaporno kazen zaradi korupcije s petih na tri leta, še enkrat pa ga je razglasilo za krivega. Strokovnjaku za stike z javnostjo so očitali zlorabo javnih sredstev in podkupovanje, poroča AFP.

Ibhais, ki gladovno stavka že trideset dni, še vedno trdi, da je nedolžen, da so mu priznanje krivde izsilili in da so se nanj spravili zaradi njegovih kritik na odnos in ravnanje do delavcev migrantov v Katarju.

"Novo sojenje je bila farsa. Zaslišanje je trajalo manj kot minuto, ni imel nobene obrambe. Vsak človek si zasluži pošteno sojenje, on ga ni imel. Razočarani smo tudi nad Mednarodno nogometno zvezo, ki se nad sodbo ni odzvala, na sodišče ni poslala niti svojega predstavnika, čeprav jih ima v tem času tukaj kar nekaj," so ogorčeni sorodniki obsojenega in aktivisti.

Obsodba na podlagi močnih in verodostojnih dokazov

"Upoštevali smo vse ustrezne pravne postopke in protokole. Ibhaisa smo obsodili na podlagi močnih in verodostojnih dokazov, ki kažejo na prejemanje podkupnine, da bi vplival na izid postopka javnega naročanja. Država Katar najostreje zavrača vsako trditev, da so na sodbo vplivali kakršni koli drugi dejavniki kot njena neomajna zavezanost pravičnosti in pravni državi," pa je sodišče francoski tiskovni agenciji AFP odgovorilo na trditve obtoženega.

"Obtožbe gospoda Ibhaisa, da se je nekdo zarotil proti njemu zaradi njegovih pogledov na delavce migrante, so smešne, obrekljive in popolnoma napačne," so zapisali v izjavi za AFP predstavniki organizacijskega odbora.

Tiskovni predstavnik Fife je dejal, da je zveza spremljala primer in bo pretehtala sodbo, preden jo bo podrobneje komentirala.