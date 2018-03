400 ur treninga, garanja, znoja in krvi. Čez teden dni bo jasno, ali je bilo to dovolj.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Končan je še zadnji 'sparing' pred ponedeljkovim odhodom v meko boksa ZDA," je včeraj na družabnih omrežjih objavil trener Eme Kozin Rudolf Pavlin. S tem je 19-letna Ljubljančanka končala najnapornejši del priprav na svoj 13. poklicni dvoboj, ki bo zanjo bržčas tudi najresnejši izziv do zdaj.

Slovenska borka z vzdevkom The Princess je v kratki profesionalni karieri premagala vseh 12 tekmic, sedem dvobojev je končala predčasno, zdaj jo čaka še južnoafriška uganka Ngubane. Ta je za dvoboj s Kozinovo bo prestopila v kategorijo višje (iz supervelterske v srednjo), na računu ima 15 dvobojev, v katerih je dosegla sedem zmag, pet porazov in tri neodločene izide.

S trenerjem Rudolfom Pavlinom sta se pripravila na vse. Foto: Vid Ponikvar

Ema Kozin je pripravljena na vse, poudarja Pavlin: "Ema je priprave opravila z odliko, brez poškodb. Skoraj 400 ur treninga, garanja, znoja, krvi in še kakšna solza ter 192 rund 'sparinga', je dovolj za popotnico v ZDA, kjer pa ne bo enostavno ... Pripravljeni smo na vseh 10 rund 'vojne'. Verjamem, da bo Ema dala od sebe vseh 110 % in na najboljši način prikazala sebe in seveda Slovenijo."

Spopad Kozinove in Ngubanejeve bo torej čez slab teden dni, 16. marca, v noči na soboto po slovenskem času. Slovenska šampionka ima v lasti pasove organizacij WBU, WBC, WBF in Wiba.