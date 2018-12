Zdravnik se čudi, kako je Marquez s takšno ramo lahko postal prvak

Seguimos mejorando! De momento nos quedamos un día más en el Hospital! Gracias Dr. Xavier Mir, Dr. Victor Marlet y Dr. Teresa Marlet por hacerme sentir como en casa!💪🏼 pic.twitter.com/mz41bTq4JS — Marc Márquez (@marcmarquez93) December 6, 2018

Pred nekaj dnevi so sporočili, da je aktualni svetovni prvak v motociklističnem razredu motoGP uspešno prestal operacijo. Glavni zdravnik Xavier Mir je po operaciji povedal, da ne razume prav dobro, kako je Marquez v prvenstvu sploh lahko zmagal s takšno ramo. Letos smo na dirkah in treningih videli, kako si je izpahnil ramo.

Foto: Getty Images

"Bilo je zapleteno, saj se je rama zlahka premikala in tako se ni moglo nadaljevati. Pravzaprav skoraj ne razumem, kako je lahko zmagal v svetovnem prvenstvu. Zaradi tega ga še bolj občudujem," je povedal zdravnik. Med operacijo je moral poskrbeti za kar nekaj stvari, a kot pravi, naj bi bila rama zdaj v redu.

"Nihče ne more biti 100-odstotno prepričan, ampak po operaciji, ko je bil Marquez še v nezavesti, smo naredili preizkus stabilnosti. Ramo smo premikali v vse smeri in videti je bila v redu. To je dober znak, v budnem stanju mora rama še bolj držati. Ko si sproščen, se rama bolj premika," je še povedal Xavier Mir.

Vedno so lahko presenečenja

Cilj 25-letnega španskega dirkača je, da bi se na stezo vrnil že na testih v Sepangu, do takrat pa bo moral počivati šest tednov. "Kmalu bomo videli, kako bo. Vedno so lahko presenečanja, tako da bi bilo okrevanje lahko še hitrejše. Cilj je, da bi bil pripravljen za testiranja v Sepangu. Takrat naj ne bi bilo več tveganja," je še za Marco povedal glavni zdravnik.