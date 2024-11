Zaradi močnega naliva kvalifikacije prestavljene

Do konca rekordno dolgega prvenstva formule 1 (24 velikih nagrad) so še štiri dirke in en šprint, torej je na voljo še 114 točk. Sobotni dopoldanski šprint v Interlagosu je dobil Lando Norris (McLaren), potem ko mu je zmago in 10 točk prepustil Oscar Piastri (McLaren). Max Verstappen (Red Bull) je bil sicer tretji v cilju, a je naknadno dobil pet sekund kazenskega pribitka, ker je v zadnjem krogu poskusil s prehitevanjem Piastrija, ko je bilo zaradi virtualnega varnostnega avtomobila to še prepovedano. Tako je bil tretji Charles Leclerc (Ferrari). Pred nedeljsko VN Brazilije je tako razlika med vodilnim Verstappnom in drugouvrščenim v prvenstvu Norrisom 44 točk, tretji Leclerc pa zaostaja 70 točk.