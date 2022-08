Z rekordom dirkališča do najboljšega startnega položaja v Silverstonu

Drugo mesto je zasedel Španec Maverick Vinales (Aprilia), tretje pa Avstralec Jack Miller (Ducati).

Aktualni svetovni prvak in vodilni v skupnem seštevku letošnjega prvenstva Francoz Fabio Quartararo (Yamaha) je bil četrti, drugouvrščeni Španec Aleix Espargaro (Aprilia), ki je grdo padel na treningu, se poškodoval, a kljub bolečinam stisnil zobe ter nastopil v kvalifikacijah, pa šesti.

