Vrača se Felipe Massa

Nekdanji Ferrarijev dirkač bo prvi zvezdnik nove ekipe Venturi, s katero je sklenil triletno pogodbo, veljati bo začela pred sezono 2018/19.

"Začenjam novo obdobje v karieri. Že nekaj let me zanimajo novi pristopi in privlači me tekmovanje, ki zahteva izjemno disciplino. Všeč pa mi je tudi format tekmovanja, bližina navijačev in dirke v velikih mestih," je odločitev pojasnil Brazilec. Testiranja bo začel naslednji mesec.

Formula E je tekmovanje, v katerem sodeluje 20 dirkačev v desetih moštvih, letošnja sezona je tretja, Massa bo sodeloval v četrti. Sezona traja sedem mesecev, ponuja pa zanimive trase, tudi v velikih mestih, kot so New York, Hong Kong, Pariz in Rim.

Brazilec seveda ne bo prvi, ki bo klasično bencinsko tekmovanje zamenjal za sodobnejše in okolju bolj prijazno; pred njim so bili ali pa so še člani tega tekmovanja tudi številni nekdanji dirkači formule 1, Brazilca Lucas Di Grassi in Nelson Piquet mlajši, Francoz Jean-Eric Vergne, Švicar Sebastien Buemi in Nemec Nick Heidfeld, je pa Massa vsekakor voznik z največ izkušnjami in uspehi v prejšnji karieri.

Massa ima bogate dirkaške izkušnje, v formuli 1 je do letošnje upokojitve preživel 15 let, leta 2008 je za las ostal brez naslova prvaka. Skupno je nastopil na kar 269 dirkah, se 41-krat povzpel na zmagovalni oder in zbral 11 zmag. Vozil je za Sauber (2002, 2004-2005), Ferrari (2006-2013) in Williams (2014-2017).